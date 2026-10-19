Presidente Kast instruye expulsar a extranjeros que participaron en desmanes en conmemoración del estallido social

El Presidente José Antonio Kast informó que instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes que se produjeron el domingo, en el marco de la conmemoración de los siete años del inicio del denominado “estallido social”.

A través de redes sociales, el Mandatario indicó que "no vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público".

Añadió que "he instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo".

Finalmente, valoró "la aprobación en la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley que permitirá agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros irregulares".

Cabe señalar que el Ministerio de Seguridad y Orden Público entregó un balance de los hechos registrados el domingo, informando un total de 110 personas detenidas a nivel nacional, 14 funcionarios de Carabineros lesionados y cuatro civiles heridos.

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