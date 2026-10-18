Presidente Kast instruye declarar emergencia climática entre Coquimbo y Biobío

El Presidente, José Antonio Kast, informó que instruyó al ministro del Interior declarar Emergencia Climática Preventiva entre las regiones de Coquimbo y Biobío, desde este domingo 18 hasta el viernes 23 de octubre, ante el pronóstico de lluvias intensas, granizadas y posibles remociones en masa.

A través de su cuenta de X, el Mandatario explicó que la decisión responde a los informes técnicos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y a las proyecciones meteorológicas para los próximos días.

“Por eso, he instruido al ministro del Interior declarar emergencia climática entre los días 18 y 23 de octubre desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Biobío, lo que permitirá contar con recursos y un estado de alerta especial frente a esta posible emergencia”, publicó.

La medida busca reforzar la preparación ante eventuales emergencias y permitir la disponibilidad de recursos para enfrentar los efectos de los fenómenos climáticos previstos en la zona centro-norte y centro-sur del país.

Kast también llamó a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención y mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación de emergencia.

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