Presidente Kast inicia su gira por Asia en Hanói y llama a empresarios de Vietnam a invertir en Chile

El presidente José Antonio Kast participó en el Foro Empresarial "Choose Chile", realizado en Hanoi, capital de Vietnam, como parte de las primeras actividades de su gira por Asia, que también contempla visitas a China y Japón.

Durante el encuentro, ante autoridades y empresarios de ambos países, el mandatario destacó que el intercambio comercial entre Chile y Vietnam superó los US$2.100 millones en 2025, lo que representa un incremento del 39% respecto de 2024.

"Vinimos a Vietnam a buscar inversión y trabajo para los chilenos. Chile fue el primer país latinoamericano en firmar un tratado de libre comercio con Vietnam", resaltó Kast.

"Hoy, en el Foro Empresarial de Hanói, damos un nuevo paso, más mercados para nuestras carnes, frutas y alimentos, y más oportunidades para nuestros trabajadores y regiones", añadió.

Asimismo, el mandatario sostuvo que "los tratados abren las puertas, pero hay que cruzarlas. Y eso es lo que estamos impulsando en esta Gira por Asia".

Entre las otras actividades contempladas en la agenda del Presidente en Hanoi se encuentran una ofrenda floral en el Mausoleo de Ho Chi Minh y una reunión bilateral con el presidente de Vietnam, Tô Lâm.

Posteriormente, el presidente y su comitiva viajarán a China para participar en la cumbre APEC, instancia en la que Kast espera reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

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