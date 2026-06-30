Presidente Kast hace llamado a construir una "arquitectura de seguridad" contra el crimen organizado en cumbre del Mercosur

El Presidente José Antonio Kast convocó a sus homólogos del Mercosur, reunidos en Paraguay, a sumarse a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, lo que consideró un “terremoto silencioso” que afecta nuestro continente.

En su intervención en la LXVIII cumbre de jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, el Mandatario instó a una lucha regional y coordinada contra la delincuencia y el crimen organizado para establecer una arquitectura de seguridad que ataque aspectos como el flujo financiero, control de fronteras, tráfico de armas y el desarrollo de sistemas de inteligencia conjuntos entre los diversos países.

"Esa es la Sudamérica que Chile viene a construir junto con ustedes, una región próspera porque es segura, segura porque es libre, y libre porque ha decidido una vez y para siempre que ningún cartel y que ninguna mafia, ningún totalitarismo decidirá por ninguna de nuestras naciones. Construyamos esa libertad que es la base sobre la cual todo lo demás se sostiene", destacó.

El jefe de Estado hizo mención al terremoto doble que azotó a Venezuela y en ese contexto señaló que "hay un segundo terremoto del cual quiero hablarles, y es algo que ya han hecho mención en sus intervenciones otros presidentes. Es un terremoto más lento, más silencioso, pero que puede llegar a asesinar a más personas que las que murieron o perdieron sus vidas en el terremoto en Venezuela. Este terremoto no se registra en un sismógrafo, pero está debajo de cada uno de los problemas que se debaten en esta cumbre. Ese terremoto se llama crimen organizado".

Añadió que "pero cada vez más debemos ocuparnos de lo que hoy día nos afecta, de que la inversión llegue sin pagar un costo adicional cobrado por el narcotráfico, por el crimen organizado. No hay integración posible cuando las rutas que queremos abrir al comercio ya están abiertas por el crimen organizado. Eso también es una preocupación hacia lo que viene, porque vamos a generar un Corredor Bioceánico que tiene que garantizarnos la certeza, la seguridad de que no va a ser utilizado por este crimen organizado".

"Este es un desafío que necesita avanzar en comunidad, en común. Porque el primer presupuesto de todo desarrollo económico no es el capital, no es la tecnología, ni siquiera un tratado de libre comercio. El primer presupuesto es el desarrollo en libertad, que es la condición sin la cual ninguno de los otros temas puede desarrollarse. Donde no hay libertad, no hay prosperidad que dure y patria que pueda retener a sus compatriotas", agregó.

El Presidente sostuvo que "por eso venimos a esta cumbre, a proponer algo que me alegro mucho de haber escuchado del Presidente de Uruguay, que va en la línea de lo que ha hecho Chile, que es asumir un liderazgo en la región al convocar una cumbre en contra de la delincuencia, el crimen organizado, que se acordó en el Compromiso de Santiago. Ese compromiso está abierto a cada una de las naciones del continente que están hoy día presentes en esta mesa, y a quienes invito a sumarse a este esfuerzo en común en contra del crimen organizado".

"Proponemos que el Mercosur y los Estados Asociados, y aquellos que estimen conveniente hacerlo, construyamos juntos una arquitectura de seguridad, como lo plantea el Presidente de Uruguay, con metas y plazos claros para abordar temas como la gestión integrada de las fronteras, algo que también plantea el Presidente de Paraguay, la persecución coordinada de los flujos financieros ilícitos, el control de tráfico de armas y el intercambio real de inteligencia entre nuestras fiscalías y policías, como lo planteaba el Presidente de Brasil", manifestó Kast.

"Planteamos una agenda migratoria regional que ordene sin deshumanizar, migración regular, segura y digna, para que quien llega a aportar a una nación lo pueda hacer. También una persecución sin cuartel a todas las redes de tráfico y de trata que lucran con esta tragedia", indicó el Mandatario.

Finalmente, declaró que "esa es la Sudamérica que Chile viene a construir junto con ustedes, una región próspera porque es segura, segura porque es libre, y libre porque ha decidido una vez y para siempre que ningún cartel y que ninguna mafia, ningún totalitarismo decidirá por ninguna de nuestras naciones. Construyamos esa libertad que es la base sobre la cual todo lo demás se sostiene".

(Imagen: Presidencia)

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