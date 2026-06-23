Presidente Kast firma proyecto que moderniza el Sistema de Admisión Escolar y busca reincorporar el mérito académico

El Presidente José Antonio Kast encabezó en el Palacio de La Moneda la presentación y firma del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), iniciativa que busca devolver a las familias un rol protagónico en la elección educativa de sus hijos, reconocer el mérito académico y fortalecer la diversidad de proyectos educativos en el país.

Al respecto, el Mandatario señaló que "por eso, este proyecto es tan importante, de reconocer al niño en sus aptitudes, en su mérito, y buscar a cada niño el proyecto educativo que lo llene, que lo haga feliz y que complemente la educación de sus padres. Esto se logra con el sistema que plantea la ministra, que toma ciertos criterios, que resguarda a los alumnos prioritarios, resguarda a los niños que tienen necesidades educativas especiales, pero también permite al establecimiento valorar el mérito, valorar el compromiso de los padres con ese proyecto educativo".

A su vez, explicó que "si algún establecimiento no desea participar en este sistema, podrá seguir participando en el sistema que tenemos hasta hoy día. Por eso decimos que es un sistema que opta por la libertad, la libertad del proyecto educativo, la libertad de los padres de elegir el proyecto educativo para sus hijos".

El nuevo sistema permitirá que los establecimientos con sobredemanda puedan considerar criterios objetivos y no discriminatorios, tales como la adhesión al proyecto educativo, la participación en actividades informativas, el rendimiento académico desde 7° básico, la proximidad territorial y aptitudes vinculadas a programas de especialización.

El proyecto mantiene resguardos para la inclusión, contemplando la reserva de cupos para estudiantes prioritarios y para alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes.

Asimismo, busca responder a las principales críticas que ha recibido el actual SAE, donde una alta proporción de las vacantes en establecimientos de alta demanda se asigna mediante sorteo. La iniciativa apunta a fortalecer la confianza de las familias en el proceso de admisión, promover el reconocimiento del esfuerzo de los estudiantes y otorgar mayor autonomía a las comunidades educativas.

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