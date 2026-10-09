Presidente Kast firma la promulgación de la Ley de Reconstrucción: "Trae esperanza a las familias de Biobío, Ñuble y Valparaíso"

El Gobierno promulgó la Ley de Reconstrucción Nacional, pese a que la ceremonia oficial fue suspendida debido al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

A través de su cuenta de X, el Presidente José Antonio Kast señaló que "Chile sigue avanzando en lo urgente, también en medio de la emergencia. Promulgamos la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que trae esperanza a las familias de Biobío, Ñuble y Valparaíso, certeza jurídica y más inversión y empleo para todo el país".

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anunció que "el Presidente de la República ha promulgado el proyecto de ley de Reconstrucción. Esto, en medio de la emergencia, como la que estamos viviendo en la región Metropolitana, no solamente en Las Condes, también en la comuna de Talagante".

"En medio de este sistema frontal, el Gobierno sigue avanzando en las prioridades que son urgentes para poder levantar a nuestro país", resaltó.

Asimismo, explicó que "después que ha llegado hoy día el oficio de ley de parte de la Cámara de origen, en este caso, la Cámara de Diputados, el Presidente ha promulgado la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Social".

La autoridad manifestó que “esto es una muy buena noticia que nos llena de esperanza para poder volver a reimpulsar nuestra economía, avanzar en certeza jurídica y, por supuesto, buscar el crecimiento necesario en materia de inversión y en materia de empleo”.

(Imagen: @PresidenteKast)

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