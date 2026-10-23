Presidente Kast en inspección de nuevas armas para Carabineros: "Se les exigió mantener orden público y se les dejó solos"

El Presidente José Antonio Kast reiteró el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de Carabineros y destacó el despacho de las leyes de las Reglas del Uso de la Fuerza y de los incentivos monetarios para la carera institucional.

En una actividad con el GOPE para inspeccionar las nuevas subametralladoras checas CZ Scorpion, el mandatario expresó que "nuestro Gobierno está con Carabineros de Chile. Lo hemos señalado: esto no es a medias, no es cuando conviene estar con Carabineros, es siempre. Ese es nuestro compromiso hacia la institución".

De igual forma, repasó a Gobiernos anteriores señalando que "durante muchos años, se les pidió todo, y no se les apoyó como correspondía. Se les exigió mantener el orden público, y al mismo tiempo, en muchas ocasiones, se les dejó solos".

"En el Parlamento hay testigos, y hay personas que han sufrido ese abandono y que después reivindicaron su nombre. Se les pidió enfrentar la delincuencia, y no siempre se les entregó el equipamiento necesario. Y en algunas ocasiones, cuando cumplieron con su deber, fueron sentados en el banquillo de los acusados, donde tenía que estar el delincuente, no un carabinero", continuó el Mandatario.

Asimismo, sostuvo que "eso ha comenzado a cambiar, la mano ha ido cambiando. Esto lo dijimos el año pasado, que íbamos a proteger a Carabineros jurídicamente, que les íbamos a dar las herramientas que se necesitan para cumplir con esa noble labor, que los respaldaríamos con más recursos, y que reconoceríamos permanentemente su labor".

DESPACHO DE LEYES

Luego, destacó que "estamos cumpliendo con hechos, más que con palabras. El Congreso despachó hace pocos días, y ya ha pasado el trámite de revisión del Tribunal Constitucional, a requerimiento de algunos parlamentarios, la Ley de las Reglas del Uso de la Fuerza. Eso da una mayor protección a nuestras Policías y a nuestras Fuerzas Armadas, para que tengan certeza de que la ley los respalda, así como nuestro Gobierno".

"Es el carabinero el que debe estar siempre bajo resguardo, no el delincuente, no el narcotraficante. Es el agente del Estado el que tiene que tener el verdadero respaldo del Estado, al cual ustedes han comprometido su servicio", recalcó.

También resaltó que "el Congreso despachó la Ley de Incentivos y Fortalecimientos a Carabineros. Y ahí, de nuevo, le doy las gracias a los parlamentarios que concurrieron con su voto, y llamo siempre a la reflexión a aquellos que se abstuvieron. Esta norma permitirá una gratificación especial de riesgo que puede llegar al 100% del ingreso, porque ese es el riesgo que los carabineros corren, y que también merece ser reconocido".

"Habrá un incentivo de hasta un 10% por cumplimiento de metas. Habrá más oportunidades de desarrollo y más razones para quedarse en la institución. También se reconoce la vocación de servicio de tantos jóvenes, pasando el estipendio mensual, así como otras prerrogativas, de 70.000 pesos a 248.000 pesos, y a más de 700.000 pesos en el último semestre de sus estudios. Más carabineros, pero también mejor preparación y mejor remuneración", enfatizó.

"Al crimen organizado quiero hablarle de frente, a los narcos, a los terroristas, a aquellos que hacen del secuestro y la extorsión, su profesión: vamos a combatirlos con toda la fuerza del Estado. Lo hemos dicho, lo hemos reiterado, y volvemos a insistir: a todos los vamos a perseguir hasta que estén donde corresponde, que es en la cárcel, no atemorizando a nuestros compatriotas. Vamos a combatir esa impunidad de la que se han aprovechado por tanto tiempo. Chile no se rinde ni se arrodilla", finalizó el Presidente.

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