Presidente Kast designa a nuevos embajadores de Chile en Italia y Colombia

El Presidente José Antonio Kast designó como embajadores de Chile a Juan Carlos Canepa, en Italia y a Ricardo Navarrete en Colombia.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores destacaron que el nuevo embajador en Italia es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dedicado hace cerca de 50 años al ejercicio independiente de la profesión. Fue director del Instituto Chileno- Italiano de Cultura y director suplente de la Cámara de Comercio Chileno-Italiana.

Además, Canepa fue socio fundador del Patronato Chile Italia, instancia que promueve la cultura y defensa de los derechos sociales de personas residentes en Chile de origen italiano.

En el sector privado, fue director durante 30 años del Holding San Pedro con base en Concepción, además de dirigir y entregar asesoría legal a múltiples empresas nacionales.

En tanto, el nuevo embajador en Colombia es ingeniero comercial de la Universidad Técnica del Estado, licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Entre 2014 y 2018 se desempeñó como embajador de Chile en Colombia. Navarrete a lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos cargos públicos, entre los que destacan su labor como senador de la República por la Región de La Araucanía, entre 1990 y 1994, y como subsecretario de Investigaciones, entre 2006 y 2010.

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