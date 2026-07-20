Presidente Kast decreta estado de catástrofe para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco

El presidente José Antonio Kast anunció este lunes la declaración de estado de catástrofe para la región de Coquimbo y la Provincia de Huasco, en la región de Atacama, debido a los graves efectos provocados por el sistema frontal que afecta al Norte Chico.

El anuncio fue realizado durante el sexto consejo de gabinete desarrollado en el Palacio de La Moneda, donde el Mandatario explicó las razones que llevaron al Gobierno a adoptar la medida.

"La situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en la gravedad por temas de cortes de suministro de agua potable, por tema de algún tipo de desplazamiento de tierra, por aumento de los caudales, y cortes de energía eléctrica", señaló.

El jefe de Estado agregó que la decisión fue adoptada luego de evaluar la evolución de la emergencia junto a distintas instituciones.

"El jueves estuvimos en la Escuela de Infantería, en la FACh y anteriormente en el SHOA, pudimos evaluar en qué momento se decretaba Estado de Excepción de Catástrofe, y hemos determinado que esto se realice en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco", indicó.

Asimismo, destacó el trabajo desarrollado por los organismos encargados de enfrentar la emergencia.

"La institucionalidad, dentro de la gravedad de la situación, ha funcionado, desde la dirección nacional de Senapred, y en conjunto con la el Ministerio del Interior, como lo dispone nuestra normativa vigente. Se han tomado las medidas preventivas que se podían tomar en cada uno de los casos", enfatizó.

El Presidente informó además que los alcances y medidas específicas asociadas al estado de catástrofe serán detallados por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, quien durante las últimas horas recibió múltiples solicitudes de autoridades de Coquimbo y Atacama para decretar esta medida excepcional.

Actualmente, la región de Coquimbo y la Provincia de Huasco permanecen bajo alerta roja decretada por Senapred, debido al evento meteorológico que ha afectado con fuerza al Norte Chico.

El sistema frontal ha dejado intensas precipitaciones en distintos pulsos, provocando la activación de quebradas y ríos habitualmente secos, los que han arrastrado puentes, interrumpido caminos y generado graves complicaciones en diversas comunas.

Como consecuencia de la emergencia, numerosas personas han debido ser rescatadas o permanecen aisladas, mientras que también se registran casos de personas desaparecidas.

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