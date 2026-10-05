Presidente Kast condiciona autorizaciones para futuras marchas tras incidentes en manifestación convocada por la Confech

El Presidente José Antonio Kast condicionó la autorización de nuevas movilizaciones luego de los incidentes que se registraron el pasado jueves en el marco de la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Además de enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, un grupo de estudiantes pertenecientes a los movimientos Gremial y Solidaridad fueron agredidos en el frontis de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica (PUC).

Durante el lanzamiento de un programa de recuperación de espacios públicos en la comuna de Santiago, el Jefe de Estado emplazó a las dirigencias estudiantiles: "Pueden plantear su diferencia, pero pacíficamente, y por eso necesitamos también que los que organizan estos actos se hagan responsables y marginen a aquellos personas que destruyen y agreden a otros".

Bajo ese contexto remarcó que "antes de dar nuevas autorizaciones, tenemos que ver que los que han llamado a distintas manifestaciones respondan por el llamado y nos ayuden a identificar a aquellas personas que se encapuchan, que agreden, que violentan, pero tenemos que hacerlo entre todos".

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