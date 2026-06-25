Presidente Kast califica solicitud de despliegue militar en las calles como "solución fácil y populista"

El Presidente José Antonio Kast participó este jueves en la ceremonia de apertura de ENELA 2026 (Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía), instancia que reúne a representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil para abordar los principales desafíos y oportunidades de desarrollo de la región y del país.

En la actividad, abordó la solicitud que han hecho varias autoridades respecto a desplegar militares en las calles tras el homicidio de un niño de 12 años durante una encerrona en la comuna de San Bernardo.

“En estos días de grandes tragedias y de asesinatos horribles de niños, se levanta la voz para decir que las Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle, pero las veces que han salido, —salieron en el estallido— ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy día cumple condena en La Serena? Porque hizo el llamado a la conscripción voluntaria con 17 años, a los 18 años se produce esta crisis social en Chile, es convocado a controlar el orden público, usa el armamento, dispara, y fallece un ciudadano ecuatoriano”, dijo, aludiendo al caso de Romario Veloz.

“Tenemos que mejorar nuestras leyes, tenemos que aumentar el respeto a nuestros carabineros, tenemos que combatir a los encapuchados y hacerle un llamado al Parlamento que voten a favor las ideas de legislar y los proyectos de ley que no permiten ocultar el rostro de quienes atentan contra la vida de otras personas. Hacerle un llamado al Parlamento que terminemos con esta situación de jóvenes que ocupan la escuela como un refugio para ocultar sus delitos“, añadió.

El jefe de Estado manifestó que "no logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos, que siguen protegiendo a los delincuentes, y después salen a la opinión pública, pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle”.

“Podríamos declarar Estado de excepción en distintas zonas del país, para justificar la salida a las Fuerzas Armadas, pero esa no es la solución institucional para un país. La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestra fuerzas policiales que están preparadas y entrenadas para controlar el orden público. La solución fácil, la solución populista es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle“, zanjó.

(Imagen: Presidencia)

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