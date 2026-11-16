Presidente Kast asume desplome en las encuestas: "Las responsabilidades son de quien habla"

El Presidente José Antonio Kast admitió su responsabilidad en el declive de su aprobación en las encuestas, pero proyectó un cambio de escenario en 2027.

Según la última edición de la encuesta Criteria, la aprobación del jefe de Estado se ubicó en un 18%, su nivel más bajo desde que asumió en marzo de 2026. En tanto, en Cadem este indicador cayó dos puntos respecto de la medición anterior (27%).

Desde Vietnam, el Mandatario señaló que las encuetas “nunca han sido la guía absoluta de lo que he realizado en política. ¿Falta aún? Claro que falta. Puedo entender la situación que viven muchos compatriotas, pero vuelvo a insistir: seguimos trabajando para ir mejorando las condiciones para que nuestro país salga adelante”.

Añadió que “como ustedes saben, siempre he sido respetuoso de las encuestas, pero nunca han sido la guía absoluta de lo que he realizado en política. Y cuando uno tiene que hacerse cargo de las responsabilidades, lo he señalado en ocasiones anteriores, uno se hace cargo como quien le toca liderar un proyecto político".

Complementó que "por lo tanto, las responsabilidades son de quien habla, más que del equipo, porque es uno al final el que toma una decisión que va en un sentido o en el otro”, sostuvo tras ser consultado por la prensa nacional que lo acompañó a la gira".

En cuanto a los factores que han marcado su gestión, el Presidente señaló que “nos ha tocado un año complejo”, mencionando el fenómeno climático que afectó al país y la crisis internacional que repercutió en el precio de los combustibles. “También podemos decir que otras situaciones nos han ido afectando desde el punto de vista que no es responsabilidad plena del gobierno, y hemos ido enfrentándolas paso a paso”.

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