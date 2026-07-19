Presidente Kast asistirá a misa de responso por el cabo Marcos Cosme en Temuco

El Presidente José Antonio Kast asistirá al mediodía de este domingo a la misa de responso por el cabo primero Marcos Cosme Barquero, que se realizará en el Grupo de Formación de Carabineros en Temuco.

El mandatario estará acompañado por la primera dama María Pía Adriasola; el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el general director Marcelo Araya.

Los restos de cabo Cosme llegaron la noche de este sábado al recinto policial de calle Los Nogales, donde fueron recibidos por el alto mando institucional, sus camaradas del GOPE Araucanía y carabineros de diversas especialidades.

A su vez, Bomberos también rindió los honores en el ingreso a la ciudad de Temuco. La capilla ardiente la integran funcionarios del Gope Araucanía.

El funcionario de 32 años resultó gravemente herido en un operativo realizado en el sector costero de Valdivia para capturar al presunto autor material del homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil, cometido en 2020.

Desde el miércoles pasado, el cabo Cosme permanecía internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia, donde falleció este sábado producto de un impacto de proyectil en el cráneo. En el mismo operativo resultó herido el suboficial Roberto Canío producto de un balazo en el costado del abdomen.

El Gobierno decretó tres días de duelo nacional, mientras que la Municipalidad de Hualaihué, su lugar de nacimiento de Cosme en Los Ríos, decretó tres días de duelo comunal.

En el operativo fue detenido Carlos Esteban Cancino Tapia, alias "El Rana" presunto coautor del homicidio del cabo Eugenio Naín. Este sujeto resultó herido al oponer resistencia a su captura, hiriendo a los dos carabineros, el tribunal amplió su detención hasta el lunes 20 de julio.

PURANOTICIA