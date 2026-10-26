Presidente Kast asistirá a ceremonia del cambio de mando en Brasil en enero de 2027

El subsecretario general del gobierno de Chile, Gonzalo Arenas, confirmó que el Presidente José Antonio Kast asistirá a la ceremonia de asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la cual se realizará el 5 de enero.

"Nosotros respetamos la institucionalidad de los países. La institucionalidad ha dado por victorioso al presidente Lula y no tenemos más comentarios que hacer", dijo la autoridad.

En esta línea, el vocero del Ejecutivo sostuvo que "no nos vamos a meter en temas de política interna de Brasil" y recalcó que este país "es un aliado de Chile, es un socio fundamental de nuestro país y por lo tanto, sea el presidente que sea, nuestras relaciones van a seguir siendo de Estado a Estado".

Además, el subsecretario dio a conocer que "el Presidente comprometió con el presidente Lula su participación en el cambio de mando".

Tras conocerse los resultado de la segunda vuelta en Brasil, el Presidente Kast sostuvo una conversación telefónica con el mandatario reelecto.

"Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección", señaló Kast en su cuenta de X.

Junto con ello, afirmó que "Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región".

(Imagen: AFP)

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