Presidente Kast apunta a agresores de carabineros en funeral del suboficial Urrea: "Reflexionen si aman de verdad a su patria"

En el cementerio de San Pedro de La Paz fueron sepultados los restos del cabo segundo Jaime Urrea, ascendido de manera póstuma a sargento mayor. Previamente se realizó una misa en la Catedral de Los Ángeles, región del Bíobío.

A la ceremonia asistió el Presidente José Antonio Kast, quien hizo un llamado "a todos aquellos que han sembrado el odio hacia nuestras policías, hacia nuestros carabineros, a los que han atacado a rostro cubierto, a que hagan una reflexión".

"Que reflexionen si aman de verdad a su patria, si aman de verdad a sus familias, y si aquellas personas que han levantado la voz con insultos, con agresiones hacia nuestros carabineros, hacia nuestras policías, piensen si quieren vivir en un país seguro y en paz", expresó.

También dijo que "para vivir en un país seguro y en paz, lo primero es respetar la autoridad de nuestras fuerzas policiales. Es lo que mantiene la paz en un país. Si su respuesta después de esa reflexión es sí, les pido respeto para nuestras autoridades policiales. Así vamos a ir recuperando paso a paso nuestra nación".

Por su parte, además del ascenso póstumo, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, dispuso que el Retén Canteras de Quilleco, donde prestaba servicios, pase a llamarse “Suboficial Mayor Jaime Urrea Burgos”, como un permanente homenaje a su memoria.

"Su nombre quedará para siempre ligado a este lugar, como testimonio de quien fue más allá del deber, honró su uniforme y entregó su vida en protección de su comunidad y de nuestro país. Que su ejemplo de vocación, valentía y entrega permanezca siempre presente entre nosotros", cerró el general Araya.

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