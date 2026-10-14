Presidente Kast aprueba Alto Mando de la Armada para 2027: seis oficiales generales y superiores pasarán a retiro

El Presidente José Antonio Kast aprobó la composición del Alto Mando de la Armada para 2027, nómina presentada por el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y que definirá la estructura de conducción de la institución durante el próximo año.

Según informó la Marina a través de un comunicado, seis oficiales generales y superiores pasarán a retiro como parte de la renovación institucional.

Entre ellos se encuentra el vicealmirante Raúl Zamorano Goñi, actual jefe del Estado Mayor General de la Armada, además del vicealmirante Mauricio Arenas Menares y los contraalmirantes Jorge Castillo Fuentes, Juan Cristóbal Méndez Tapia, Daniel Opazo Riquelme y Sigfrido Ramírez Braun.

La nueva estructura mantendrá al almirante Fernando Cabrera Salazar como comandante en jefe de la Armada. En tanto, el vicealmirante César Delgado Boffil asumirá como jefe del Estado Mayor General, mientras que Arturo Oxley Lizana estará a cargo de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

Por su parte, Juan Pablo Marín Fernández ocupará el cargo de subjefe del Estado Mayor Conjunto y Daniel Muñoz Miranda continuará al frente de las Operaciones Navales.

En materia de ascensos, los contraalmirantes Alejandro Torres Horton y Óscar Manzano Sanguinetti subirán al grado de vicealmirante. El primero asumirá como director general de los Servicios de la Armada y el segundo como director del Personal de la institución.

Asimismo, seis oficiales ascenderán a contraalmirante: Fernando Reyes Carrasco, René Valenzuela Azócar, César Aguirre Rivera, Jorge Vidal Berrocal, Óscar García Orellana y Rafael Letelier Widow.

A ellos se suman tres capitanes de navío que serán investidos como comodoros para desempeñarse en el Alto Mando: Jorge Minoletti León, Gerardo Zwanzger Lander y Carlos Cerda Espejo.

La nómina también establece las jefaturas de las cinco zonas navales y de unidades estratégicas como la Fuerza de Submarinos, la Escuadra y la Aviación Naval, además de las direcciones responsables de inteligencia, sanidad, finanzas, educación y operaciones marítimas.

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