Presidente Kast anuncia proyecto para modificar requisitos de rebaja de condenas a violadores y abusadores de niños

El Presidente José Antonio Kast anunció el envío de un proyecto de ley que impida la rebaja de condenas a violadores y abusadores sexuales de niños.

El Mandatario hizo el anuncio luego de reunirse con la presidenta del Senado, Paulina Nuñez, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, presidentes y representantes del Partido Republicano UDI, RN, Evópoli, Partido Libertado y Partido de la Gente y los ministros de Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; de Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas.

Tras la cita, el Jefe de Estado señaló que "durante estos últimos años, el Estado otorgó rebajas de condena a más de 300 condenados por abuso sexual y violación de niños. Esto es muy grave, es profundamente doloroso y es totalmente inaceptable. No hay explicación técnica ni criterio jurídico ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna. A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes o algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló".

Anunció que "hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando, caso a caso, cada uno de estos decretos y vamos a usar todas las herramientas legales administrativas que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas".

El Mandatario anunció que "recogeremos las mociones parlamentarias que están hoy día en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, e implementaremos y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño, y dejarle claro que nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena. Nunca más: ese es el compromiso de nuestro Gobierno y del Estado de Chile".

Añadió que "esta ley, estas mociones, no pueden esperar meses y le solicito respetuosamente al Congreso de la Nación que despachemos estos proyectos de ley, estas iniciativas, en el más breve plazo. Agradezco sinceramente a todas las fuerzas políticas que han comprometido su apoyo y hago un llamado a que todas las fuerzas políticas se sumen a la solución de este grave problema. Esto no es una lucha de gobierno con oposición. Esto es una lucha por la paz, la tranquilidad y el cuidado de nuestros niños. Proteger a nuestros niños es una causa de la patria, es una causa de Chile".

PURANOTICIA