Presidente Kast alude al estallido en medio de paro de camioneros: "No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación"

El Presidente José Antonio Kast volvió a referirse al paro de camioneros durante una actividad en la que el Ejecutivo anunció la creación de nuevos empleos para el sector turístico durante la temporada de verano 2026-2027.

La autoridad hizo referencia al estallido social, pidiendo que "no volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación. No volvamos a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para poder pasar".

En su discurso, el Mandatario sostuvo que "tenemos que comprometernos todos a cuidar Chile. Chile se cuida manifestándose, pero dentro de los marcos de la ley".

Añadió que "todos tienen derecho a manifestarse, pero nadie tiene derecho a destruir bienes públicos como lo hemos visto, nadie tiene derecho a instrumentalizar jóvenes en los establecimientos educacionales".

En referencia a la movilización de los transportistas, el jefe de Estado manifestó que "las dificultades sólo se ahondan si se cortan las carreteras".

"Derecho a manifestarse, sí; derecho a bloquear carreteras, no. Estamos en mesas de diálogo, el día de ayer (miércoles) tuvimos avances , hoy día seguimos avanzando pero tenemos que actuar todos unidos para que Chile despegue, para que de pega", sostuvo.

Finalmente, el Presidente realizó un llamado a que "no volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación. No volvamos a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para poder pasar. Eso es inaceptable y nadie puede estar sometido a eso. Esto es entre todos, no contra algunos".

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