Presidente Kast advierte situación crítica y no descarta decretar estado de catástrofe

Desde la región del Maule, el Presidente José Antonio Kast advirtió que "todavía estamos en una situación crítica en varias regiones" y adelantó que de ser necesario de decretará estado de catástrofe para enfrentar las consecuencias del sistema frontal.

Tras reunirse con las autoridades locales, tal como lo hizo previamente en la Región del Biobío, donde también recorrió la comuna de Penco, una de las más afectadas, el mandatario expresó que "las alertas se mantendrán porque va a seguir el frente de mal tiempo".

"Este frente climático ha abarcado 10 regiones. Y en las regiones donde ha bajado la intensidad del viento y de las lluvias, ya se están generando las ayudas necesarias. En coordinación siempre, en esta utilización de los fondos de emergencia, de los gobiernos regionales con los Cogrid (Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres)", explicó.

"Todavía estamos en un momento bastante crítico, pero la disponibilidad de recursos para ayudas de emergencia está, y por supuesto hay situaciones de infraestructura crítica que son de más largo aliento, algo se ha avanzado, pero aún falta bastante por lograr", añadió.

"Estamos haciendo todas las evaluaciones, vamos evaluando hora a hora la situación, región por región y comuna por comuna para dar las alertas y en caso de ser necesario ir un paso más allá", añadió.

En ese sentido, dijo que "están todos los medios disponibles, y si es que se diera la situación de pasar a un estado de catástrofe, esperamos que no tengamos que llegar a esa situación, pero en caso que se dé, estaremos preparados".

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