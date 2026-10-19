Presidente Kast advierte por "días difíciles" ante sistema frontal y aborda balance tras el 18-O en consejo de gabinete

El Presidente José Antonio Kast advirtió que Chile enfrentará “un par de días difíciles” debido al sistema frontal que afecta al país y llamó a reforzar las medidas preventivas frente a posibles emergencias climáticas. El mandatario abordó la situación durante el noveno consejo de gabinete, realizado este lunes en La Moneda.

“Estamos en un momento bastante crucial por distintos aspectos, y tenemos varios desafíos por delante. El más urgente el día de hoy, es nuevamente las emergencias climáticas a las cuales estamos expuestos", aseguró el presidente.

En esa línea, comentó que “claramente tenemos una primavera que es más similar a lo que fue nuestro invierno. Nos quedan un par de días difíciles en distintas áreas, en área social, en área de energía, en área de educación. Todas las medidas preventivas que podamos pedir y sugerirle a la ciudadanía son bienvenidas".

"Al igual que en las ocasiones anteriores, hemos visto cómo prevenir todo lo que se pueda, anticiparnos a los hechos. Y ahí le agradezco a la directora de Senapred, que tiene dependencia del Ministerio del Interior. Ahí ha estado el ministro, el subsecretario y también varios de los ministros anticipándose a lo que puede ser este nuevo fenómeno climático, y se están tomando las medidas preventivas", aseguró.

Asimismo, hizo “un llamado a los Cogrid regionales y a los Cogrid comunales, cosa en la que ha insistido mucho el subsecretario. Necesitamos que cada comuna realice sus Cogrid comunales para ir generando más información a la ciudadanía a través de los canales oficiales”.

En ese contexto, “Insistir a aquellos alcaldes que no han tenido la ocasión de hacerlo, que hoy día es muy importante en todas las zonas donde se ha declarado algún tipo de alerta, que los puedan realizar", sugirió.

18-O

Otro de los temas abordados por el mandatario durante el consejo de gabinete fueron los incidentes registrados en el marco del séptimo aniversario del 18-O. “Lamento que haya habido policías heridos el día de ayer (domingo), ninguno de extrema gravedad, pero es inaceptable que a nuestras fuerzas policiales se le enfrente con violencia. Todos hemos señalado, y lo reiteramos, que el derecho a la manifestación pacífica nunca se ha negado", criticó.

"Lamentamos que ciertos liderazgos políticos no pidan las autorizaciones que corresponden para poder realizar esto en orden y poder tener identificados a aquellos que aprovechan estas marchas para destruir y vandalizar”, agregó Kast.

Además, anunció “que le vamos a hacer un seguimiento permanente a aquellos delincuentes que destruyen y vandalizan espacios públicos y usan estas manifestaciones para saquear".

“Esto no se puede seguir repitiendo, y hemos insistido una y otra vez: No se destruyen los bienes públicos, no se saquean las tiendas, y quienes convoquen a estas manifestaciones tienen que solicitar los permisos correspondientes, si no, tendrá que operar la fuerza de la ley, y en eso no vamos a cejar", aseguró.

PRESUPUESTO

El Presidente también destacó que "estamos en plena discusión de presupuesto, y ahí le agradezco el trabajo a Hacienda y a Dipres, y, sobre todo, a cada uno de los ministros que han ya ido exponiendo en las distintas comisiones, y a los que les toca esta semana también, para que, con mucha conciencia del momento que vive Chile, se le pueda ir transmitiendo".

"He visto también, de parte de la gran mayoría de los parlamentarios y de otros líderes políticos, un grado de responsabilidad que agradezco, porque la situación, tanto del país como situaciones que han afectado a otros países, es compleja y requerimos la máxima responsabilidad en el uso de los recursos", añadió.

Finalmente, aseguró que "durante el año, la ciudadanía ha ido entendiendo que los recursos son escasos, las demandas son muy altas, y que cada peso que usemos bien va en beneficio de las personas más vulnerables".

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