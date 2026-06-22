Presidente Kast advierte impacto del invierno en el empleo y pide a sus ministros analizar plan laboral

El Presidente José Antonio Kast advirtió que la llegada del invierno suele generar dificultades en el mercado laboral, por lo que instruyó a sus ministros a analizar “con mucha responsabilidad” el plan de empleo de invierno que impulsa el Gobierno.

Durante el inicio del consejo de gabinete, realizado la mañana de este lunes en La Moneda, el mandatario repasó los primeros meses de gestión y abordó los principales desafíos que enfrentará el Ejecutivo durante las próximas semanas.

“Son ya 100 días, como todos sabemos, bastante intensos, con bastantes actividades en cada una de las carteras”, señaló.

Asimismo, el jefe de Estado expresó su expectativa respecto a la tramitación de las iniciativas impulsadas por el Gobierno en materia de reconstrucción.

“Esperamos que el Parlamento acoja bien las propuestas que se están haciendo en temas de reconstrucción, que van a ser relevantes en temas de inversión, pero sobre todo en una de las áreas que nos va a ocupar más en este consejo de gabinete, que es el empleo”, añadió.

Kast también destacó la llegada de nuevos proyectos de inversión al país, aunque advirtió que el periodo invernal suele afectar la creación de puestos de trabajo.

“Hemos visto muy buenas noticias en temas de nuevas inversiones que van a llegar a nuestro país, que están solicitando todo el tema de análisis medioambiental, pero todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades”, agregó.

En ese contexto, el mandatario explicó que el Ejecutivo ya encargó un trabajo coordinado a distintas carteras para enfrentar este escenario.

“Le hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad el cómo analizar el plan de empleo de invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar”, concluyó.

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