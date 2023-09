Presidente del Senado y aumento del Presupuesto para 2024: "No sé cómo se va a financiar ese 3,5%"

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, anticipó algunos ejes del debate que se realizará en las próximas horas tras el proyecto de Ley de Presupuestos 2024 que fue dado a conocer por el Presidente de la República, Gabriel Boric, y que ingresará este viernes al Congreso.

Para Coloma será clave conocer cómo se obtendrán los recursos anunciados, en un escenario donde se proyecta un crecimiento de 1,25% a 2% para el próximo año, y al mismo tiempo asegurar que los fondos asignados a los distintos proyectos sean gastados en lo indicado.

Junto con lamentar el aumento del desempleo que alcanzó el 9% según el INE, el senador Coloma dijo que "es una muy mala noticia" y que "no he visto una preocupación especial los últimos meses por crear empleo, más bien he visto una preocupación por crear impuestos y creo que lo que más importa es crear empleo hoy día".

Sobre la discusión presupuestaria que se avecina en los próximos días, el senador Coloma dijo que uno de los ejes profundos del debate económico es ver si el país está avanzando -como dijo el Mandatario- o si es necesario aplicar cambios para poder avanzar.

También se refirió sobre la priorización de temas como salud y seguridad, donde el titular de la Cámara Alta dijo que "me parece bien que se haya puesto después de muchos esfuerzos un énfasis especial en la forma de enfrentar la seguridad que es lejos el problema más complejo de Chile y hasta ahora hay que generar un movimiento de aguja para que recuperemos la seguridad y enfrentemos la delincuencia, el narcotráfico y crimen organizado y me parece bien que haya un incremento mayor que el promedio anterior, algo más del 5%.".

“Que haya un esfuerzo especial en salud. Ya no hay espacio para seguir con más dilaciones en las listas de espera que van aumentando, estamos hablando de más de 3 mil cirugías GES que están a la espera y esa es una situación que en los últimos años ha ido creciendo", agregó.

Sin embargo, señaló que hay una "alerta amarilla" respecto del crecimiento presupuestario anunciado.

"No sé cómo se va a financiar ese 3,5%. Oímos al Banco Central y al Consejo Fiscal Autónomo la semana pasada y todos nos dicen que el país está creciendo cero y que con suerte va a crecer 1,25% a 2% y el presupuesto es 3,5%, entonces la pregunta es: ¿se va a gastar más de lo que se va a recibir y donde va a estar esa diferencia?, ¿va a haber más deuda?.", sostuvo.

También enfatizó que hay una preocupación compartida de ver "cómo en este presupuesto se recupera una sana lógica de que se gasten bien los recursos de todos los chilenos. Si hay un problema grave este año es que ha aparecido como mucha fuerza que hay decenas de miles de millones de pesos que se asignan para un objetivo y después se gastan en convenios o en fundaciones para otro objetivo”.

“El Presidente ha hecho un llamado distinto en esa materia pero no basta con eso. Hay que ver cómo se asegura que se use la plata de la forma indicada y que no se persista ene esta política de asignaciones directas o arbitrarias", complementó.

Finalmente, advirtió que "es importante analizar cómo se genera un proceso de desburocratización que tiene parada la inversión en Chile…el Estado no ha ayudado a esa inversión y pareciera que se generan más trabas en lugar de generar un avance en nuestro país".

