Presidente de la CUT critica agenda laboral del Gobierno: "Todo eso nos suena a precariedad"

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, cuestionó la agenda laboral impulsada por el Gobierno, advirtiendo que genera preocupación en el mundo sindical y anticipando que la organización no la respaldará.

En entrevista con La Tercera, el dirigente sindical socialista afirmó que las propuestas conocidas apuntan, a su juicio, a formas de empleo más precarias.

“Nosotros nos hemos enterado por la prensa que el Gobierno habla de empleabilidad, de adaptabilidad, flexibilidad, subcontratación y todo eso nos suena a precariedad”, aseguró.

Agregó que estos conceptos han sido ampliamente cuestionados por organismos internacionales.

“Esos conceptos están catalogados por la Organización Internacional del Trabajo como empleo precario. Y cuando el gobierno lo dice, a nosotros nos pone alerta, porque no sabemos el trasfondo o los contenidos que lleva ello”, afirmó.

No obstante, Díaz recalcó que el Ejecutivo tiene derecho a impulsar sus propuestas, aunque reiteró su rechazo desde el mundo sindical.

“En esto también hay que reconocer que el gobierno tiene derecho a hacer esa propuesta a la ciudadanía, porque fue electo democráticamente y nosotros tenemos el derecho de decir que no estamos de acuerdo”, sostuvo.

CUESTIONAMIENTOS AL CONCEPTO DE ''EMPLEABILIDAD''

El líder de la CUT también expresó reparos al concepto de empleabilidad, señalando que podría implicar mayor inestabilidad laboral.

“Significa trabajar por hora, trabajar sin contrato, es decir, que el gobierno está con la idea de que todas las personas trabajen y nosotros queremos que todas las personas trabajen, pero bajo ciertas condiciones”, dijo.

En materia de negociación del sector público, Díaz criticó el anuncio de un reajuste basado únicamente en el IPC, advirtiendo que ello podría afectar el proceso de negociación histórica con el Estado.

“No lo tomamos de buena forma, porque los ministros, las autoridades no pueden adelantar los resultados de un proceso de negociación histórica que ha tenido el sector público con el gobierno, a decir que se va a reajustar solamente el IPC”, señaló.

Añadió que esa definición afectaría el alcance de las conversaciones laborales.

“Por tanto, entendemos que no es un buen camino, porque mata las negociaciones. Porque, además, la negociación del sector público involucra no solo el monto, sino que otros temas como el incentivo al retiro, la estabilidad laboral, reconocimiento de la carrera funcionaria, son una serie de elementos. No es un buen camino”, agregó.

LEY KARIN

El dirigente sindical también se refirió a la decisión del Gobierno de retirar de la Contraloría el reglamento de la Ley Karin, en el marco de su implementación.

“En una reunión el subsecretario Gustavo Rosende nos informó por qué se había retirado y nos pidió hacer un conversatorio entre la CPC, la CUT y el Gobierno en el marco del Consejo Superior Laboral para ir consensuando las medidas poder entregar opinión para el contenido del reglamento”, contó.

Finalmente, valoró la instancia de diálogo impulsada por el Ejecutivo.

“Es una buena iniciativa la que está haciendo el subsecretario Rosende de compartir los contenidos y también construir hacia los contenidos del reglamento de la Ley Karin”, cerró.

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