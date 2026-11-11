Presidente de la CNTC no descartó sumarse al paro de camioneros, pero llamó a evitar cortes de rutas

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, no descartó que su gremio se sume al paro de camioneros, decisión que será evaluada durante esta jornada junto a la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, en una reunión que se realizará en San Pedro de la Paz, región del Biobío.

Sin embargo, el dirigente llamó a los transportistas a evitar los cortes de rutas y advirtió que quienes interrumpan el tránsito podrían exponerse a severas sanciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Seguridad del Estado.

En entrevista con CNN, Pérez sostuvo que el corte de caminos “no es válido y la Constitución Política del Estado es muy clara, las leyes son muy claras. A la persona que corta una ruta se le puede aplicar la Ley de Seguridad del Estado y las sanciones son bastante severas”.

“Por lo mismo llamo a los camioneros a no hacer algo contra la ley; es muy peligroso hacer cosas contra la ley, porque la sanción puede ser muy severa”, advirtió.

En esa línea, el presidente de la CNTC manifestó su preocupación por las consecuencias que podría generar una eventual interrupción del tránsito, señalando que, a su juicio, “afectar la vida de otras personas que usan las carreteras es muy complicado. Se pierde credibilidad, se pierde empatía; al final de cuentas, va a haber una crisis”.

Respecto de los anuncios del Gobierno en materia de combustibles, el dirigente cuestionó la oportunidad de las medidas y afirmó que “el Gobierno ha llegado tarde con las soluciones. Nosotros le hemos planteado desde hace bastantes meses que esto es imprescindible arreglarlo a tiempo. Si se hubiera arreglado con normativas legales, no estaríamos en este problema. Pero nunca es tarde. Así que es el momento de hacerlo”.

Consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo aplique la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros que participen en un eventual paro, Pérez señaló que “cada persona es responsable de sus dichos y de sus actos. Yo no soy quién para establecer, insinuar o decir qué medida se tiene que tomar”.

No obstante, el dirigente planteó la necesidad de considerar la compleja situación que atraviesa el sector, especialmente los transportistas de menor tamaño, al manifestar que “es necesario que se sienta cierta clemencia. A veces, por circunstancias de desesperación, hay un tema complicado, los pequeños camioneros están muy complicados por esto”.

Finalmente, al ser consultado sobre si una eventual adhesión de los principales gremios del transporte de carga podría paralizar el país, Pérez respondió afirmativamente, aunque reconoció que sería un escenario lamentable.

“Es posible, claro. Sería muy lamentable, pero si nuestra gente decide que esta es la solución, el dirigente tiene solamente dos alternativas: trata de que sus representados no cometan errores, y si no es capaz de convencerlos, tiene que asumir como un dirigente responsable”, explicó.

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