Presidente de la CNDC aplaudió el acuerdo alcanzado con el Gobierno: "Lo que se consiguió era impensable"

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, aplaudió el acuerdo alcanzado con el Gobierno, el que consideraba “impensable”, y valoró el congelamiento de las tarifas hasta el 31 de marzo para dar estabilidad a los pequeños transportistas.

"Lo que se consiguió ayer era impensable (...) porque con todo el mundo el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) no entregó un peso para nada, pero ayer nos entregó más de un peso", mencionó en entrevista con radio Universo.

Destacó que "esto no es una operación que hizo Martínez o Sandoval (dirigentes de camioneros Norte y Centro Sur), es una conversación que teníamos bastante antes. No es que aparece un líder y él consigue todo, no, porque no todos los camioneros estaban en paro".

Según Araya la movilización “estaba afectando a las pymes del transporte. Porque era evidente que los camioneros pequeños no iban a seguir y no sobrevivían más. Hay gente que había paralizado los camiones o tenía los camiones en venta. Y detrás de los camiones pymes hay una familia".

“Lo que pasa con la gente de economía y que maneja las cosas en el Gobierno es que creen que nosotros tenemos los camiones para jugar. No saben nada que movemos más del 90% la carga del país y la movemos desde Arica hasta Magallanes”, criticó el líder gremial.

Añadió “que la gente no sabe que, con las tarifas que teníamos, si echo a andar el camión rumbo a Antofagasta, el combustible solo me alcanza hasta La Serena, por lo que no puedo completar el recorrido y no cumplo”.

“Yo creo que el paro no beneficiaba a nadie. Nosotros hemos tenido paro hasta por 30 pesos. Pero el tema de las tarifas es un tema que nosotros no ponemos las tarifas. El camionero casi siempre trabaja en forma individual. Le trabaja a un señor que está produciendo algo", agregó.

Finalmente, sostuvo que "yo creo que el arreglo que se hizo ayer de congelar las tarifas desde ahora hasta el 31 de marzo es una buena situación porque el camionero no va a estar con la incertidumbre que en enero o en febrero va a tener que tener más dinero para poder andar".

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