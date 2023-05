Presidente Boric responde a consejero Luis Silva por dichos sobre Pinochet: "Fue un dictador. Estadista jamás"

El presidente Gabriel Boric se refirió a las declaraciones del consejero del Partido Republicano, Luis Silva, respecto a Augusto Pinochet.

En entrevista con Icare TV al ser consultado por la figura de Pinochet, Silva respondió que "hay un dejo de admiración porque creo que fue un estadista. Es un hombre que supo conducir el Estado, supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas".

Asimismo, comentó que "debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su 'gobierno', y no simplificar o reducir, con toda la gravedad que tiene, esos 17 años a las violaciones a los derechos humanos, porque creo que nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia".

Y mediante redes sociales, el Mandatario sostuvo que "Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto".

"Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final hizo todo lo que estuvo a su alcance x evadir la justicia. Estadista jamás", expresó.

Cabe señalar, que este miércoles, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada respecto a estos dichos y señaló que "no me quiero referir a él en particular y a una entrevista que, además, desconozco. Lo que sí puedo señalar es que en nuestro país tenemos una fuerza política que varios de sus representantes se han reconocido abiertamente como pinochetistas".

"Evidentemente que a 50 años del golpe civil-militar nos preocupa que exista negacionismo, que se pretenda aún justificar o validar un golpe de Estado, una dictadura, que violó derechos humanos, que masacró a gran parte de nuestro pueblo, que persiguió políticamente, que torturó y que generó heridas hasta el día de hoy", dijo la secretaria de Estado.

