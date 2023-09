Presidente Boric por manifestación "autoconvocada": "No hay ni un peso público en esto"

El Presidente Gabriel Boric aseguró que no hubo "ni un peso público" en la manifestación supuestamente autoconvocada en redes sociales y que se realizó la mañana de este sábado en la Plaza de la Constitución, con escenario y show artístico incluidos.



Los manifestantes comenzaron a llegar frente al Palacio de La Moneda desde las 10 de la mañana, el mandatario se asomó por el balcón pasadas las 11:00 horas y cerca de las 12:30 salió de la sede de Gobierno a saludar a los asistentes.



Luego, Boric subió al escenario y pronunció un discurso en que destacó la espontaneidad y el carácter ciudadano de la convocatoria.



"Esto fue una convocatoria de redes sociales, autoconvocadas, donde nosotros desde Presidencia no tuvimos nada que ver. De hecho, nos pidieron un escenario y dijimos que no. Nosotros no hemos aportado nada, no hay ni un peso público en esto, me parece importante señalarlo", aseveró.



Después resaltó la importancia de estar cerca del pueblo y la organización social, subrayando que la dignidad del cargo presidencial reside en estar junto al pueblo y todo el pueblo. También mencionó que su compromiso con la movilización y la participación ciudadana es fundamental para su gobierno.



"La dignidad del cargo está en estar junto al pueblo y todo el pueblo. Por eso, compañeras y compañeros, yo me siento profundamente orgulloso, profundamente orgulloso de haber marchado en conjunto con las organizaciones de derechos humanos", dijo.



"Me siento feliz que no olvidamos de dónde venimos cuando hay una marcha de pobladores vamos a conversar con esos pobladores. Incluso también, cuando hay movilizaciones en donde se plantean críticas constructivas al gobierno, no esconderse, sino salir a conversar con la gente que se moviliza", añadió.



También enfatizó que él proviene de la organización social "venimos de las marchas. Y lo que estamos impulsando hoy día no se resuelve solamente en los salones de la alta política profesional, sino que se defiende también movilizándose".

