Presidente Boric encabezó la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad en La Moneda

El Presidene Gabriel Boric encabezó la ceremonia por el aniversario número 50 de la Vicaría de la Solidaridad, creada en enero de 1976 por monseñor Raúl Silva Henríquez en el Arzobispado de Santiago y como continuadora del Comité Pro Paz.

La actividad tuvo lugar en el Palacio de La Moneda, donde el Mandatario estuvo acompañado por los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla.

Además, estuvieron presentes el presidente del directorio de la Vicaría de la Solidaridad, Javier Luis Egaña junto a extrabajadores y excolaboradores y representantes de la iglesia.

El jefe de Estado sostuvo que "Chile debe reconocer, agradecer y recordar siempre el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad. Porque en los momentos más oscuros siempre hay solidaridad, hay esperanza”.

“Pero esa esperanza no es que nazca de la nada, nace de voluntades que encuentran un espacio, que se vuelven acción colectiva. Que fue representada en la Vicaría de la Solidaridad, pero que, sin lugar a duda, en estos tiempos turbulentos se necesitan muchísimas otras", complementó.

El Comité de Cooperación para la Paz (Comité Pro Paz) había sido fundado a días de ocurrido el golpe de estado de 1973, por monseñor Silva Henríquez, e incluía representantes de las iglesias católica y evangélicas, la comunidad judía y el Consejo Mundial de Iglesias.

Fue disuelto a fines de 1975 por instrucción de Augusto Pinochet, pues su labor de asistencia a quienes sufrían persecución política molestaba a las altas esferas de la dictadura. Además, varios sacerdotes de su directorio estaban encarcelados por haber ayudado a dirigentes del MIR que huían de un enfrentamiento con la DINA.

"Siempre es más fácil, más cómodo alejar la mirada, callar en particular en tiempos difíciles cuando se vive bajo amenazas. Y ustedes, trabajadores y trabajadoras de la Vicaría eligieron saber, eligieron ver de frente al horror, la persecución y la muerte, eligieron contener", agregó el Mandatario.

Sobre la persecución del régimen, muchos miembros de la Vicaría fueron amenazados, perseguidos y encarcelados. En marzo de 1985, su jefe de análisis, José Manuel Parada, fue secuestrado y asesinado en el marco del llamado “caso degollados”. El respaldo nacional e internacional permitió que la Vicaría continuara funcionando.

Tras el fin de la dictadura, en 1992 se constituyó la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad en el Arzobispado de Santiago. A enero de 2026, 214 extrabajadores y excolaboradores de la Vicaría y del Comité Pro Paz han fallecido.

Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo conmemorar los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad "es también reafirmar una convicción: que la defensa de los derechos humanos no es solo una tarea del pasado, sino una responsabilidad permanente del Estado y de la sociedad. Es reconocer que la democracia se construye sobre la memoria, sobre la verdad, y sombre el compromiso activo con el nunca más".

