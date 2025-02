Presidente Boric asiste a ceremonia del 43° aniversario del asesinato de Tucapel Jiménez donde destacó el legado del sindicalista

El Presidente Gabriel Boric asistió a la ceremonia por el 43° aniversario del asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, histórico dirigente sindical de la ANEF. El Mandatario destacó el legado del sindicalista “como un pilar en la lucha por los derechos laborales y la unidad del movimiento obrero en Chile”.

“El cruel y cobarde asesinato de Tucapel Jiménez tuvo un objetivo claro: impedir la unidad del movimiento sindical chileno. Tucapel Jiménez no era un dirigente alejado de la realidad (…) Nos dio cátedra en el arte de la política, construyendo unidad incluso con quienes pensaban distinto”, comentó el Presidente Boric, quien estuvo acompañado por dirigentes sindicales como David Acuña, presidente de la CUT, y José Pérez, timonel de la ANEF.

Durante el acto, el Mandatario recordó a otros líderes sindicales y figuras emblemáticas del movimiento obrero chileno, como Luis Emilio Recabarren, Clotario Blest y Manuel Bustos. Tucapel Jiménez fue asesinado el 25 de febrero de 1982 en plena dictadura.

“La unidad no sirve si es solo entre quienes pensamos igual. La verdadera unidad es aquella que incluye a quienes tienen diferencias”, señaló Boric. Este llamado se enmarcó en el contexto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el fin del copago en salud y el aumento del salario mínimo.

“Hay que trabajar mucho para la unidad de todas las fuerzas políticas, pero la unidad de todas las fuerzas políticas no es suficiente. Tiene que ser unidad también con las organizaciones sociales; y no solamente a nivel de dirigencias. Nosotros y yo siempre insisto, evidentemente tenemos roles distintos. Hoy día uno como Gobierno tiene un rol que es distinto al del dirigente social, pero no podemos olvidarnos de dónde venimos”, añadió el Mandatario.

En esa línea, Boric recordó su pasado como dirigente estudiantil. “Nosotros también venimos de los movimientos sociales y para justamente enfrentar los tremendos desafíos que tenemos en estos tiempos, tenemos que avanzar en mayor unidad, dejar los las peleas, diferencias que podamos tener entre los sectores progresistas de lado y construir unidad para no solamente para enfrentar a la derecha, a la que quiere retroceder, a la que niega la historia de Chile”, dijo.

“Pero -la derecha- no solamente niega la historia, sino que quiere retroceder los derechos ganados por las mujeres, por ejemplo, y no para ofrecerle a Chile un proyecto de futuro que convoque y le dé continuidad a logros importantes que hemos tenido en este gobierno (…) El mejoramiento de las pensiones, las 40 horas, el Royalty Minero, el copago cero y la Ley Karin son logros que deben tener continuidad y profundización”, agregó el Presidente Boric.

Finalmente, el Mandatario llamó a la “unidad, unidad, unidad, pero unidad no solamente para ganar elecciones; unidad programática para seguir transformando Chile, para una mejor calidad de vida para nuestro pueblo, para más seguridad, para más derechos, para un buen vivir”, finalizó.

PURANOTICIA