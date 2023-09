Presidente Boric a días de los 50 años del 11 de septiembre: "El golpe no era inevitable"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, discrepó de quienes, en su opinión, han instalado la idea de que el ex mandatario Salvador Allende y la coalición política que lo apoyó (Unidad Popular) fueron responsables del quiebre democrático que dio paso a una dictadura militar de 17 años el 11 de septiembre de 1973.

El jefe de Estado señaló a Canal 13 que “la UP (Unidad Popular) no es la responsable de que bombardeen La Moneda ni del golpe de Estado, ni de todo lo que vino después. Esta idea que han tratado de instalar personeros de derecha, de que no hay Pinochet sin Allende, me parece francamente peligrosa".

“Me parece un error, un relativismo histórico de las brutalidades que significó la dictadura, y en política siempre hay alternativas. El golpe no era inevitable, independientemente del estado de las cosas. El golpe de Estado es absolutamente indivisible de todo lo que pasa después”, agregó.

Boric estimó entre las dificultades que enfrentó el presidente Salvador Allende que “haber perdido o enajenado el apoyo de las clases medias y creo que durante la UP, hubo algún grado de sectarismo que terminó contribuyendo a la división”.

PURANOTICIA