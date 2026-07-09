Presidenta del Senado destaca acuerdo con el PPD por la megarreforma y espera acercar posiciones con el PS

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró el acuerdo alcanzado con los jefes de bancada del PPD, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, en torno a la rebaja de la invariabilidad tributaria, en el marco de la discusión de la megarreforma.

En conversación con Radio Infinita, la senadora adelantó que espera avanzar este jueves en un entendimiento con el Partido Socialista, particularmente con la senadora Paulina Vodanovic.

"Espero que hoy día tengamos un acuerdo con la senadora Vodanovic (...) creo que es vital retomar esas conversaciones, y hoy día las tenemos, tenemos una reunión".

En esa línea, sostuvo que aún existe espacio para alcanzar nuevos consensos durante la tramitación de la iniciativa.

"Hoy día hay espacio para poder conversar con ellos, y, obviamente, así como lo hicimos ayer con los senadores del PPD, en algunos puntos que son relevantes, poder lograr un acuerdo".

Núñez también destacó el clima de diálogo que, a su juicio, permitió destrabar parte de la discusión legislativa.

"Ayer se produjo una especie de inyección de energía, de volver a creer en los acuerdos, en que el diálogo en la política es vital, en que en estos temas nos tenemos que entender, en que estamos todos empujando un proyecto que, sin duda, busca que el país crezca, se genere el empleo, se le dé certeza a las inversiones".

Consultada por las críticas de la UDI debido a las conversaciones con la oposición, la presidenta del Senado defendió su rol institucional y afirmó que seguirá privilegiando el diálogo.

"Ya llevo tantos años en política que uno como que se acostumbra, pero yo prefiero pecar de ingenua si el resultado es el que vimos ayer. Creo que es una muestra y es una tranquilidad a todo el país de que en el parlamento se sigue parlamentando, a pesar de algunos episodios".

"A mí me toca jugar otro rol, y eso es lo que creo que algunos todavía en estos casi cuatro meses no entienden. Yo presido el Senado", indicó.

Respecto a la posibilidad de que el proyecto sea impugnado ante el Tribunal Constitucional (TC), Núñez aseguró que las conversaciones sostenidas hasta ahora han permitido disminuir ese riesgo.

"Desde el PS se deja muy claro que es para cuando eventualmente ya tengamos ley, por lo tanto, a la espera de ver cómo queda el texto".

La legisladora recordó además que el acuerdo alcanzado con el PPD permitió despejar las dudas de constitucionalidad que existían sobre la iniciativa.

"Cuando se recogió la propuesta de los senadores del PPD, quedó muy claro que descartaban ir al tribunal constitucional, porque la propuesta que recogió el Ejecutivo, o el 90%, como decía el senador Ricardo Celis, jefe de la bancada, no tiene atisbos de inconstitucionalidad, por lo por eso se descarta", subrayó.

Finalmente, manifestó su confianza en que un eventual entendimiento con el Partido Socialista también contribuya a cerrar la puerta a una presentación ante el TC.

"Si hoy (jueves) tenemos acercamientos con el Partido Socialista, entonces, también se va descartando ir al Tribunal Constitucional. Y yo creo que eso también es fruto de estos acuerdos, porque no se entiende que uno esté firmando algo o sea parte una mesa y, otro lado, anuncia una decisión totalmente contraria".

PURANOTICIA