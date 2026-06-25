Presidenta del Senado convocará a una mesa de trabajo para recoger propuestas que puedan mejorar la megarreforma

Un día después de que el proyecto de ley de Reconstrucción fuera aprobado en general en el Senado por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, la presidenta de la Corporación, Paulina Núñez, anunció que impulsará una instancia de trabajo para recibir propuestas y generar espacios de diálogo entre el oficialismo, la oposición y el Ejecutivo, de cara a la discusión en particular de la iniciativa.

La senadora de Renovación Nacional informó que el próximo martes conformará una mesa destinada a recoger los planteamientos de los distintos sectores políticos, especialmente de la oposición, para construir acuerdos que permitan perfeccionar la iniciativa y reunir los apoyos necesarios para su aprobación.

"Queremos construir mínimos comunes y hacerlos llegar al Ejecutivo, porque hay medidas que requieren de acuerdos amplios y mucho más de 26 votos. Por eso tenemos la obligación de acercar posiciones y lograr consensos y ese diálogo lo queremos conducir desde el Senado", indico la parlamentaria.

Núñez sostuvo que la discusión en particular abre una oportunidad para perfeccionar el proyecto, subrayando que "ahora corresponde revisar el proyecto medida por medida y artículo por artículo".

En esa línea, aseguró que "mi tarea, como presidenta del Senado, será acercar posiciones y facilitar que las buenas intenciones se transformen en modificaciones concretas al texto, porque los votos no caen del cielo".

Agregó que "los parlamentarios terminan votando a favor cuando alguna de sus ideas fue recogida, cuando lograron influir en el proyecto o cuando se corrigieron aspectos que les generaban reparos. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora".

La presidenta del Senado también afirmó que existen materias en las que es posible avanzar hacia acuerdos, como las propuestas formuladas por los municipios respecto del sistema de contribuciones.

También recalcó que el objetivo debe ser fortalecer la iniciativa, orientada a impulsar el crecimiento económico del país.

"Todos compartimos la meta de que Chile vuelva a crecer. Si queremos que este proyecto tenga la mayor legitimidad posible, debemos abrir espacios de diálogo, transparentar nuestras diferencias y construir acuerdos donde sea posible. Ese esfuerzo lo vamos a conducir desde el Senado durante toda la tramitación".

Finalmente sostuvo que "es evidente que existen miradas y formas distintas de enfrentar esta tarea, pero tenemos la responsabilidad de generar las condiciones para que todos quienes quieran aportar puedan hacerlo. Mi responsabilidad es conducir este proceso y esa ha sido siempre nuestra forma de entender la política en Renovación Nacional".

PURANOTICIA