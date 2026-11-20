La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, salió en defensa del senador Juan Luis Castro en medio de la controversia generada por el retiro de los permisos constitucionales que permitían ausentarse a los senadores Ximena Órdenes (Ind.-PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes acompañan al presidente José Antonio Kast en su gira oficial por Asia.

"Siempre tomar decisiones puede ser criticado pero de ahí a atribuir al senador Castro participación en un delito es una bajeza", publicó la timonel socialista a través de su cuenta en la red social X.

Asimismo, agregó que "la utilización política que ha hecho la derecha es inaceptable. Ingrata situación para quien es un jefe de comité que conduce política y administrativamente con harto esfuerzo y mucha dedicación".

En esa misma línea, Vodanovic sostuvo que el senador Castro “tomó una decisión en un momento álgido del debate, pero no por ello pueden atribuirle una intencionalidad que no corresponde", respaldando así su actuación frente a los cuestionamientos surgidos por la controversia.

El episodio profundizó el distanciamiento entre el PS y el PPD, colectividad que exigirá la salida de Juan Luis Castro de la jefatura del comité del Socialismo Democrático. En el Partido Socialista, en tanto, algunos sectores han intentado restarle gravedad al conflicto y trasladar la responsabilidad al coordinador de bancada, Javier Sánchez.

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