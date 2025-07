Presidenta de Demócratas afirmó que apoyaría a Evelyn Matthei si crean nueva coalición de centroderecha

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, señaló que su partido podría inclinarse por apoyar la candidatura de Evelyn Matthei, si Chile Vamos avanza en la creación de una coalición con la centroderecha.

En conversación con Cooperativa, Rincón dijo que están "trabajando por el país y la decisión de ir o no de candidata presidencial no es una decisión que he tomado yo, la ha tomado el partido. Una vez que logremos las firmas vamos a evaluar qué hacemos".

"Son definiciones demasiado importantes en el contexto en el que nos encontramos como país: tremendamente polarizados, y muchas y muchos muy huérfanos de un liderazgo que los represente. Así que es algo que vamos a decidir en los próximos días", subrayó.

Respecto a apoyar la candidatura de Matthei, la timonel de Demócratas aseguró que “hay posibilidades de construir una coalición. No puede ser sumarnos a Chile Vamos, tiene que ser construyendo una coalición que dé respuesta urgente a las necesidades que tiene Chile hoy".

"Está por definirse el tema presidencial y, en materia parlamentaria, estamos trabajando en la conformación de una lista de diputados y diputadas, senadores y senadoras, con Chile Vamos, y se avanza en eso. Esperamos también tener buenas noticias pronto", manifestó Rincón.

