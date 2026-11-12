Presidencia confirma gira de Kast a Asia pese al paro camionero: "Va en directo beneficio para los intereses y desarrollo de Chile"

El Gobierno confirmó que el Presidente José Antonio Kast iniciará este viernes una gira a Asia, que contempla visitas a Vietnam, China y Japón, a pesar del paro de los camioneros.

Desde Presidencia indicaron que "el viaje del Presidente a Asia se mantiene conforme a lo programado. Se trata de una agenda muy internacional relevante, donde se reunirá con los líderes más importantes del Asia Pacífico, como el presidente de China y la primera ministra de Japón, lo cual va en directo beneficio para los intereses y desarrollo de Chile“.

Añadieron que el jefe de Estado “está siguiendo de cerca la situación de las movilizaciones, en permanente coordinación con sus ministros y equipos de Gobierno”.

En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, explicó que el viaje es ineludible, aunque seguirá pendiente de la contingencia.

En declaraciones a Canal 13, la autoridad dijo que "el Presidente tiene que cumplir con una agenda muy, muy, muy intensa y muy importante para el país en el Asia-Pacífico, donde tiene que ir también a fomentar y a afianzar los lazos que tenemos con economías como la China, que es de los principales socios exportadores".

Consultado por el viaje en medio del paro de los camioneros, el subsecretario respondió que "todos los Presidentes de la República tienen su agenda internacional preparada con mucha anticipación".

También expresó que "el ambiente de diálogo que hay con los dirigentes de los camioneros no han generado las condiciones para que el Presidente altere su agenda internacional. Hay buena disposición con los dirigentes, no hay incidentes graves de orden público, yo no he visto una barricada todavía con fuego en los caminos y por lo tanto, el monitoreo ha sido también en el contexto del diálogo y en esa línea nos queremos mantener".

"Y por supuesto que el Presidente tiene que ir también a avanzar en lo que ha dicho en otras partes, que Chile está volviendo con legislación para poder generar crecimiento donde hay certeza jurídica, donde Chile tiene instituciones sólidas", enfatizó.

"Todos los países tienen momentos de conflictividad, por cierto, pero nosotros tenemos hoy día legislación, como la Ley de Reconstrucción, que ya va a estar empezando a implementarse, con destrabamiento burocrático para la inversión", añadió.

PURANOTICIA