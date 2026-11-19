La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella contra el senador Juan Luis Castro (PS) por la eventual participación en la falsificación de firma de la senadora Ximena Órdenes para retirar su permiso constitucional.

La acción fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y apunta contra todos quienes resulten responsables de este hecho. Además, solicita que se evalúe el desafuero del parlamentario cuando se cumplan los requisitos legales.

De acuerdo a la querella, el 17 de noviembre, Castro habría comunicado o gestionado el retiro de los permisos de Órdenes y del senador Fidel Espinoza, quienes se encuentran en gira por Asia, como parte de la comitiva del Presidente José Antonio Kast.

Ese mismo día, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, informó la situación ante la Sala, y al día siguiente, el senador Pedro Araya leyó una carta enviada por Ximena Órdenes al secretario general de la Cámara Alta, Luis Rojas, donde niega haber solicitado el retiro de su permiso, firmado o enviado un documento con ese propósito, o autorizado a alguien para realizar el trámite en su nombre.

Núñez confirmó que la Mesa y la Secretaría General habían recibido un documento con una firma atribuida a Órdenes. Los permisos de ambos parlamentarios volvieron a regir durante esa misma jornada.

Ante esta situación, la Fundación Fuerza Ciudadana pidió investigar quién elaboró el documento, cómo se incorporó la firma de la senadora y quién lo presentó ante el Senado. Además, buscan esclarecer que participación tuvo Castro en la gestión y si conocía el origen y contenido del documento.

Junto con ello, piden que la Policía de Investigaciones (PDI) acuda al Congreso para recoger los documentos originales y otros antecedentes que permitan aclarar la situación, como correos electrónicos, archivos digitales, registros de envío y recepción y las grabaciones de las sesiones del 17 y 18 de noviembre.

Finalmente, se solicita determinar si el retiro de los permisos tuvo algún efecto en el cálculo de los quórums o en las votaciones en el marco de la tramitación del proyecto de Presupuesto 2027.

PURANOTICIA