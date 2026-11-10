Presentan proyecto para derogar ley que permite rebaja de condenas por buena conducta de reos

La bancada de senadores de la UDI presentaron un proyecto que busca derogar la ley N° 19.856, la cual establece un sistema de reducción de condenas por buena conducta para los reos.

Esta propuesta tiene por objetivo terminar con el mecanismo que permite rebajar dos meses de condena por cada año de cumplimiento, beneficio que aumenta a tres meses por año a partir de la mitad de la pena, cuando se cumplen los requisitos establecidos en la normativa.

El senador Gustavo Sanhueza, jefe de bancada de la UDI indicó que "estos beneficios tienen su origen durante el Gobierno del Presidente Lagos para que los reos puedan optar a una reducción de su condena, pero ahora el delito cambió sustantivamente a uno con mucha más violencia y gravedad, por lo que estamos a tiempo para poder acabar con este beneficio al cual están accediendo los delincuentes por vía administrativa."

En esa línea, el senador Iván Moreira señaló que "estamos demostrando con hechos, no como la izquierda que ha entorpecido la discusión de derogar esta ley para sacar ventajas políticas."

Además, los parlamentarios recalcan que debe primar la necesidad de resguardar la correspondencia entre las penas impuestas por los tribunales de justicia y su cumplimiento efectivo y, a su vez, debe incentivarse el buen comportamiento, la educación y la capacitación al interior de los recintos penales.

Los senadores consideran necesario avanzar hacia mecanismos de reinserción que contemplen evaluaciones individuales, con el fin de prevenir la reincidencia.

Finalmente, el proyecto establece que la derogación de la ley comenzaría a regir tres meses después de su publicación en el Diario Oficial. Asimismo, contempla disposiciones para resguardar la tramitación de los casos ingresados antes de la presentación de la iniciativa y aquellos que ya se encuentren judicializados.

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