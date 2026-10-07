Preparación de juicio oral en contra de Cathy Barriga se posterga por inhabilidad de juez

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago postergó para el lunes 19 de octubre la preparación de juicio oral en contra de Cathy Barriga, acusada de fraude al fisco.

El motivo fue que el juez Juan Carlos Silva, a petición de la Fiscalía Metropolitana Oriente, se inhabilitó por su amistad con Cristóbal Bonacic, el anterior abogado de la exalcaldesa de Maipú, y otros relacionados con la familia Lavín - Barriga.

Al respecto, la fiscal Constanza Encina señaló que "hicimos esta recusación amistosa, el tribunal lo acogió y además buscó una fecha lo más próxima posible para poder llevar a cabo la audiencia de preparación de juicio oral".

La Fiscalía Metropolitana Oriente acusó a Barriga por fraude al fisco por cerca de 33.500 millones de pesos, falsificación y uso de instrumento público falsificado, malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible.

Por cada uno de ellos, el Ministerio Público solicitó penas que, en conjunto, superan los 23 años de cárcel. El detalle incluye 10 años y un día por fraude al fisco, 7 años por falsificación, 5 años y un día por malversación y 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.

En tanto, el Consejo de Defensa del Estado como querellante pidió 37 años de presidio en contra de Barriga, a la cual acusa de encabezar junto a otros funcionarios una estructura administrativa destinada a evadir controles financieros internos.

Esto le habría permitido realizar gastos sin respaldo presupuestario y la manipulación sistemática de la contabilidad municipal entre 2016 y 2021.

El CDE calcula un perjuicio fiscal de $32.884 millones, derivado de la sobre ejecución del gasto, el ocultamiento de obligaciones financieras, la eliminación de deudas en la contabilidad oficial y el uso irregular de certificados de disponibilidad presupuestaria.

Entre los gastos observados se incluyen eventos masivos, campañas comunicacionales, programas sociales sin respaldo financiero y pagos a proveedores cuyos servicios ya estaban comprometidos, lo que generó deudas trasladadas a ejercicios posteriores.

En la preparación de juicio oral se discutirán las pruebas que presentarán tanto la fiscalía como la Defensa Penal Pública de Barriga, los testigos y peritos.

PURANOTICIA