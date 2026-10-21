PPD cuestiona maniobra para sacar al senador Pedro Araya de la Comisión de Constitución y advierte riesgo para la unidad opositora

La mesa nacional del Partido por la Democracia (PPD), que preside el diputado Raúl Soto, declaró que "no comparte" la decisión del comité de senadores del Socialismo Democrático de reemplazar a Pedro Araya de la presidencia de la Comisión de Constitución. También afirmó que no fue consultada al respecto.

"Como mesa nacional del PPD, señalamos que la decisión respecto del reemplazo del senador Pedro Araya corresponde al ejercicio de una facultad que tiene su comité parlamentario, y está radicada en el Senado. Dicha decisión no ha pasado por los partidos políticos y como PPD no la compartimos", señaló en un comunicado.

Añadió que espera que "al interior del comité de senadores puedan conversar y procesar sus diferencias para resolverlas y encauzarlas correctamente, bajo el mandato que tenemos los partidos de oposición: construir unidad en la diversidad, en un marco de respeto mutuo".

Finalmente, reiteró su "plena autonomía y libertad como PPD para evaluar los proyectos de seguridad en función de lo que consideremos mejor para el país".

"SOCIALISMO AUTORITARIO"

Previamente, el senador Araya declaró que "parece que dejó de ser el socialismo democrático y pasó a ser el socialismo autoritario".

"Pensar distinto tiene sanciones. El presidente del partido me manifestó la sorpresa por la decisión, entiende que esto es una afrenta para el PPD, pone en riesgo la unidad de la oposición. En política las formas importan y si el senador Castro no me quiere dar la cara, sus razones tendrá", añadió.

El jefe de bancada del PS y presidente del comité del Socialismo Democrático en la Cámara Alta, senador Juan Luis Castro, encabezó las maniobras políticas para sacar a su similar PPD Pedro Araya de la presidencia de la Comisión de Constitución debido a sus acuerdos con el Gobierno.

En entrevista con La Tercera, Castro señaló que "ha venido dándose una desavenencia política de una cierta data de evolución. Cada senador tiene derecho a expresar su punto de vista, pero otra cosa es hacerlo en representación de un determinado colectivo, en este caso de la bancada del Socialismo Democrático".

"Esta incomodidad venía dándose desde los tiempos de la megarreforma (...). Después esto se tradujo en los problemas en la agenda de seguridad, cuando también se iniciaron tratativas individuales nunca comentadas o refrendadas en el comité del Socialismo Democrático", añadió Castro.

El reemplazo de Araya por Vlado Mirosevic ya fue solicitado por Castro al secretario del Senado, en su calidad de jefe del comité senadores PS-PPD-Partido Liberal, pero aún no se ha oficializado. En la página del Senado, Araya aparece como presidente de la comisión.

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