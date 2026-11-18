El Partido por la Democracia (PPD) anunció que iniciará el proceso para interpelar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Desde la colectividad indicaron que esta acción se basa en la gestión económica que ha llevado adelante el jefe de la billetera fiscal.

El diputado y presidente del partido, Raúl Soto, fue quien hizo el anuncio, cuestionando la conducción económica del Gobierno y exigiendo explicaciones al secretario de Estado.

“Hemos decidido iniciar el proceso de interpelación al ministro Quiroz para que frente a este Parlamento pueda dar las explicaciones necesarias respecto de la conducción económica de este país”, inició.

"Estamos preocupados por la situación económica y laboral del país. Hay una crisis de empleo, una crisis económica que está afectando el bolsillo de las familias chilenas”, señaló.

Añadió que "tenemos una herramienta para interpelar, para sacar al pizarrón al jefe de la cartera fiscal para que le explique al país por qué estamos en esta situación, por qué ha cometido tantos errores, por qué las decisiones que ha tomado nos tienen en este estado y cómo corregimos el rumbo para empezar nuevamente a crecer, recuperar empleo e inversión”.

Soto aseguró que, durante los primeros ocho meses de administración, la inflación pasó de 2,4% a 4,5% y el desempleo aumentó de 8,3% a 9,8%.

También cuestionó que las proyecciones de crecimiento hayan descendido desde aproximadamente 2% hasta 0,6%. “La gestión económica de este Gobierno del Presidente Kast y del ministro Quiroz es paupérrima, es desastrosa”, declaró.

PURANOTICIA