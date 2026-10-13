Postergan para marzo de 2027 la audiencia de preparación de juicio oral contra Luis Hermosilla por el caso Audio

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago determinó postergar para el lunes 1 de marzo de 2027 la audiencia de preparación de juicio oral en contra del abogado Luis Hermosilla y otros imputados en el marco del caso Audio-Factop.

La fiscal regional Lorena Parra afirmó que estaban "listos para empezar la audiencia de preparación de juicio oral. El Ministerio Público, la Fiscalía de Oriente, ha realizado una investigación seria, robusta, rápida. Eso quiero recalcarlo".

"Esta es una investigación cuyo primer hecho se formaliza en 2024, el último el 2025, estamos en el 2026, ya en la segunda vez que se presenta acusación y veníamos totalmente preparados", recalcó.

La persecutora acusó "maniobras dilatorias respecto de algunos de los imputados solicitando que se reprograme la audiencia pidiendo plazos de un año y la verdad es que encontramos que eso es un exceso".

En el caso de la solicitud de cambio de defensa, Parra manifestó que "se entiende y la magistrada resolvió, entendemos que en consecuencia, porque fijó una audiencia en cuatro meses, que es un plazo razonable y no en un año".

La fiscal mencionó que "se va a formalizar a Leonarda Villalobos por el delito de prevaricación, no tiene nada que ver con la licitud del audio. Se le va a formalizar por representar intereses opuestos perjudicando a sus clientes, no tiene nada que ver con el audio. Esa es una prueba totalmente lícita".

Respecto a los argumentos de la defensa, afirmó que "se utilizan estas maniobras para dilatar. Al final de la audiencia se dio una cosa especial, el CDE solicita que se morigeren las cautelares. El Ministerio Público se allana a esa petición y la defensa se opone porque apuestan a abonar con estas cautelares el tiempo de la eventual condena".

Sobre los imputados Antionio Jalaff y Luis Flores, fue fijada para el 28 de enero de 2027 una audiencia para los procedimientos abreviados. "Estos procedimientos se dan en el marco que ellos mismos han tenido con los querellantes, quienes anteriormente manifestaron su intención de oponerse a estos procedimientos. Estos pudieron haberse realizado hace meses", señaló el fiscal Juan Pablo Araya.

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