“¿Por qué no nos ayudan?”: Alcalde de San Bernardo exige militares a la calle tras trágico crimen de menor

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), pidió la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública, tras el caso del niño de 12 años que murió luego de ser arrastrado por delincuentes durante una encerrona que afectó a su familia.

Desde el lugar donde ocurrieron los hechos y visiblemente afectado por la situación, el jefe comunal manifestó su preocupación por el aumento de este tipo de delitos y por la falta de capacidad de respuesta frente a la crisis de seguridad.

“Diariamente me toca enfrentar cosas similares a propósito de estos robos, portonazos, que lamentablemente han aumentado”, expresó.

White también recordó otros hechos de violencia registrados recientemente en la comuna y advirtió sobre la gravedad del escenario que enfrentan los vecinos.

“No sé qué más tiene que pasar. Tuvimos un caso hace muy poco de una chica que venía de un recital y recibió una bala loca. Hemos tenido niños baleados que estaban en un cumpleaños, ahora este hecho macabro, doloroso, que la familia está enfrentando, que podría ser cualquier vecino”, añadió.

El alcalde sostuvo que la percepción ciudadana es que los delincuentes actúan sin mayores obstáculos y reiteró una propuesta que ya había planteado anteriormente.

“Pareciera ser que la sensación que queda es que los delincuentes hacen lo que quieren, no tenemos medidas, no tenemos acciones concretas. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que militares colaboren en tareas de copamiento, porque aquí el problema que hay es que no tenemos capacidad de respuesta, esa es la verdad”, recalcó.

Asimismo, insistió en que las Fuerzas Armadas cuentan con los recursos y la preparación necesarios para colaborar en las labores de seguridad.

“Necesitamos ayuda. Hoy día, yo no entiendo cómo las Fuerzas Armadas, que tienen una carrera, que tienen recursos, que tienen herramientas, no nos pueden ayudar. Yo me pregunto si la respuesta es porque ellos no quieren, porque es de toda lógica que lo hagan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos ayudan?”, requirió el alcalde White.

Finalmente, el jefe comunal apuntó al crimen organizado como el principal desafío que enfrenta actualmente la comuna y cuestionó la falta de herramientas para combatirlo de manera efectiva.

“Hay un solo enemigo en común que se llama crimen organizado. Y ese crimen organizado nos está pasando por encima porque no tenemos capacidad en la práctica de poder hacer seguimiento a todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, si no tenemos presencia policial, ¿por qué no ocupar esa fuerza tarea como una colaboración?”, concluyó.

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