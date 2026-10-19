Policía de Investigaciones dio a conocer su Alto Mando para 2027: 12 prefectos pasan a retiro

El Presidente José Antonio Kast aprobó la conformación del Alto Mando Institucional propuesto por el director general de la PDI, Eduardo Cerna.
La Policía de Investigaciones (PDI) informó que, por medio del Ministerio de Seguridad Pública, el Presidente José Antonio Kast aprobó la conformación del Alto Mando Institucional, propuesto por el director general, Eduardo Cerna.
El nuevo Alto Mando dará continuidad a los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Policial, con énfasis en el combate al crimen organizado, la investigación de delitos
complejos y financieros, el fortalecimiento del trabajo territorial, el control de fronteras y migratorio, el fortalecimiento científico y de análisis criminal, la transformación digital y la cooperación con los actores del sistema de seguridad pública.
"Estos esfuerzos buscan responder de manera especializada, oportuna y eficaz a los desafíos que enfrenta el país en seguridad", indicaron en un comunicado.
La institución reafirmó que "la ética, la probidad, el respeto al estado de derecho y la integridad funcionaria son principios irrenunciables. En este sentido, el fortalecimiento del compliance policial y del control interno resulta fundamental para prevenir conductas contrarias a la ética y la probidad, para asegurar el cumplimiento de las normas y promover una gestión transparente y responsable, tanto en el ámbito investigativo, operacional y administrativo".
La PDI expresó su "reconocimiento e infinito agradecimiento a los oficiales generales que culminan su trayectoria institucional, valorando su dedicación, compromiso, liderazgo y contribución al desarrollo de la institución y nuestra amada Patria. Su experiencia y ejemplo de amor por Chile, forma parte del trabajo colectivo sobre el cual se proyectan los nuevos desafíos institucionales".
1.- Director General
Eduardo CERNA LOZANO
2.- Subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado
Prefecto General Ricardo GATICA ALIAGA
3.- Subdirector de Científica y Análisis Criminal
Prefecto General Hugo HAEGER BORQUEZ
4.- Inspectora General
Prefecta General Catalina BARRIA BECERRA
5.- Subdirector de Migraciones, Control Fronteras e Inteligencia
Prefecto General Luis ORELLANA CAMPOS
6.- Subdirectora del Personal y Soporte a las Operaciones
Prefecta General Claudia CHAMORRO CONTRERAS
7.- Jefe de la Región Policial de La Araucanía
Prefecto Inspector Héctor CORNEJO VALLEJOS
8.- Jefe Nacional de Logística
Prefecto Inspector Andrés ITHURRALDE PANTOJA
9.- Jefe de la Región Policial Metropolitana de Santiago
Prefecto Inspector Enrique ZAMORA SAEZ
10.- Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas
Prefecto Inspector Jorge ABATTE REYES
11.- Jefa de la Región Policial del Biobío
Prefecta Inspectora Carolina NAMOR ESBRY
12.- Jefe de la Región Policial del Maule
Prefecto Inspector Javier GONZALEZ ROJAS
13.- Jefe Nacional de Ciencias Forenses
Prefecto Inspector Carlos ROJAS RAMÍREZ
14.- Jefe de la Región Policial de Los Ríos
Prefecto Inspector José CEA LARA
15.- Director del Centro Integrado de Coordinación Policial
Prefecto Inspector Carlos VASQUEZ PALMA
16.- Jefe Nacional de Gestión Estratégica
Prefecto Inspector Oscar BACOVICH GONZALEZ
17.- Jefa Nacional de Educación y Doctrina
Prefecta Inspectora Katherin RIVILLO MOLINA
18.- Jefe de la Región Policial de Antofagasta
Prefecto Inspector Freddy CASTRO CRESPO
19.- Jefe Nacional de Inteligencia Policial
Prefecto Inspector Juan Carlos BUSTOS MENDEZ
20.- Jefe de la Región Policial de Tarapacá
Prefecto Inspector José CONTRERAS RAMÍREZ
21.- Jefe de la Región Policial de Atacama
Prefecto Inspector Marcelo REBOLLEDO CAMILO
22.- Jefe de la Región Policial de Coquimbo
Prefecto Inspector Raúl ARANCIBIA BONNIARD
23.- Jefe de la Región Policial de Los Lagos
Prefecto Inspector Juan ORELLANA CAMPOS
24.- Jefa de la Región Policial de Valparaíso
Prefecta Inspectora Polly URETA ABURTO
25.- Jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota
Prefecto Inspector Eugenio HERRERA VALLEJOS
26.- Jefe de la Región Policial del Libertador Bernardo O’Higgins
Prefecto Inspector Patricio ROJAS CARREÑO
27.- Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado
Prefecto Inspector Patricio FLORES PINTO
28.- Jefe Nacional de Delitos Económicos, Financieros y Medioambientales
Prefecto Inspector Johnny FICA MENDEZ
29.- Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales
Prefecto Inspector José MILLARES AYALA
30.- Jefe de la Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Prefecto Inspector Cristian SANDOVAL MARTINEZ
31.- Jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena
Prefecto Inspector Pablo KLENNER CARDENAS
32.- Jefe de la Región Policial de Ñuble
Prefecto Inspector Marcelo CONTRERAS NAVARRO
33.- Jefe de Jurídica
Prefecto Inspector (J) Daniel SOLIS ARAYA
34.- Jefe Nacional de Salud
Prefecto Inspector (S) Rodrigo ROJAS BELTRAN
35.- Jefe Nacional de Personal
Prefecto Inspector (F) Héctor CABELLO BUSTOS
1. Prefecto Inspector Luis ORELLANA CAMPOS
2. Prefecta Inspectora Claudia CHAMORRO CONTRERAS
1. Prefecto Raúl ARANCIBIA BONNIARD
2. Prefecto Juan ORELLANA CAMPOS
3. Prefecta Polly URETA ABURTO
4. Prefecto Eugenio HERRERA VALLEJOS
5. Prefecto Patricio ROJAS CARREÑO
6. Prefecto Patricio FLORES PINTO
7. Prefecto Johnny FICA MENDEZ
8. Prefecto José MILLARES AYALA
9. Prefecto Cristian SANDOVAL MARTINEZ
10. Prefecto Pablo KLENNER CARDENAS
11. Prefecto Marcelo CONTRERAS NAVARRO
1. Prefecto General Erwin CLERC GAVILAN
2. Prefecto General Rodrigo FUENTES AZOCAR
3. Prefecto Inspector Erick MENAY PINO
4. Prefecto Inspector Ernesto LEON BORQUEZ
5. Prefecto Inspector Guillermo GALVEZ CARRIEL
6. Prefecto Inspector Julio CARO BARRERA
7. Prefecto Inspector Mauricio JORQUERA RAMIREZ
8. Prefecto Inspector Luis SALAZAR VERA
9. Prefecto Inspector Sergio ALVEAR CRUZ
10. Prefecto Inspector Marcelo ROMERO SAAVEDRA
11. Prefecto Inspector Javier VALENZUELA RIQUELME
12. Prefecto Inspector Marco RAMIREZ ALVAREZ
PURANOTICIA