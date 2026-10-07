Poder Judicial estima incremento real de 1,2% en su presupuesto para el año 2027

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y el director (s) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Alex Saravia, informaron a la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto sobre los recursos destinados a los tribunales en el erario 2027.

Al inicio de la sesión, la ministra resaltó que "los recursos presupuestales asignados resultan de vital importancia para entregar a las personas que acuden a los tribunales una justicia de calidad, oportuna, transparente y de total acceso".

Luego, el director (s) de la CAPJ explicó que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contempla un monto de $833.108 millones para el Poder Judicial, equivalente a un crecimiento nominal de 3,5% respecto del presupuesto 2026 ajustado por reajustes y leyes especiales.

Sin embargo, añadió, debido a que se incorporó el proyecto denominado “Causas Rezagadas”, al realizar el análisis del presupuesto para el año 2027 versus el año 2026, ajustando las bases de comparación, resulta un incremento real de 1,2% .

En ese sentido, frente al escenario actual y los requerimientos presupuestarios, Chevesich advirtió que hay un creciente incremento de la carga de trabajo en tribunales, aparejado de una complejidad de las causas.

Otro aspecto relevante es la falta de personal judicial, en especial del escalafón primario, la acumulación de inventario de causas, la implementación de leyes que asignan nuevas labores a tribunales y la necesidad de incorporar nuevas tecnologías que apoyen la gestión de tribunales.

Para satisfacer estas necesidades, la ejecución presupuestaria del Poder Judicial se basa en tres ejes:

- Uso eficiente de los recursos mediante la mejora de la oportunidad de la respuesta jurisdiccional

- Fortalecimiento de sistemas informáticos y asistencia de inteligencia artificial

- Continuidad operacional

La Tercera Subcomisión de Presupuesto del Congreso Nacional aprobó el presupuesto del Poder Judicial, dejando para una discusión más amplia los montos para la ciberseguridad y la capacitación para entrevistas videograbadas.

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