Poder Judicial alerta por correos fraudulentos que suplantan su identidad y la del Servicio de Impuestos Internos

La Corporación Administrativa del Poder Judicial detectó el envío masivo de mensajes que informan sobre supuestos saldos a favor de impuestos y notificaciones judiciales. La institución llamó a no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos.
El Poder Judicial alertó sobre el envío masivo de correos electrónicos fraudulentos que utilizan su imagen institucional y la del Servicio de Impuestos Internos (SII) para engañar a los destinatarios y obtener información personal.
La institución informó que durante las últimas horas, el área de ciberseguridad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial detectó el envío masivo de correos electrónicos, con la imagen corporativa del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Poder Judicial, en las que se alude a un supuesto saldo a favor en sus impuestos y una notificación por Estado Diario, las cuales incluyen links para descarga de información.
Aclararon que "este tipo de información no se origina desde el SII ni del Poder Judicial. Corresponden a un correo electrónico malicioso, que busca obtener información personal".
Añadieron que el "Poder Judicial no realiza solicitudes del tipo de las contenidas en dicha comunicación y menos solicita descargar ni rellenar formularios adjuntos".
El organismo pidió que "si usted ha recibido este correo, se recomienda que dicho correo electrónico sea eliminado y no descargue ni abra los archivos adjuntos".
Adicionalmente, y para evitar este tipo de hechos, la institución informó que derivará los antecedentes de este hecho al Ministerio Público para que se inicie las investigaciones respectivas.
PURANOTICIA