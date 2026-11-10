Poder Judicial alerta por correos fraudulentos que suplantan su identidad y la del Servicio de Impuestos Internos

El Poder Judicial alertó sobre el envío masivo de correos electrónicos fraudulentos que utilizan su imagen institucional y la del Servicio de Impuestos Internos (SII) para engañar a los destinatarios y obtener información personal.

La institución informó que durante las últimas horas, el área de ciberseguridad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial detectó el envío masivo de correos electrónicos, con la imagen corporativa del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Poder Judicial, en las que se alude a un supuesto saldo a favor en sus impuestos y una notificación por Estado Diario, las cuales incluyen links para descarga de información.

Aclararon que "este tipo de información no se origina desde el SII ni del Poder Judicial. Corresponden a un correo electrónico malicioso, que busca obtener información personal".

Añadieron que el "Poder Judicial no realiza solicitudes del tipo de las contenidas en dicha comunicación y menos solicita descargar ni rellenar formularios adjuntos".

El organismo pidió que "si usted ha recibido este correo, se recomienda que dicho correo electrónico sea eliminado y no descargue ni abra los archivos adjuntos".

Adicionalmente, y para evitar este tipo de hechos, la institución informó que derivará los antecedentes de este hecho al Ministerio Público para que se inicie las investigaciones respectivas.

RECOMENDACIONES DEL PODER JUDICIAL

No hacer clic impulsivamente en enlaces sospechosos : Evitar hacer clic directamente en enlaces dudosos. "Si tienes dudas, escribe tú mismo la URL en el navegador".

: Evitar hacer clic directamente en enlaces dudosos. "Si tienes dudas, escribe tú mismo la URL en el navegador". Comprobar siempre la URL y la identidad del remitente : Verificar enlaces y remitentes: colocar el cursor sobre los links, revisar si hay HTTPS y detectar inconsistencias en la dirección del correo. Ten máximo cuidado al escanear códigos QR.

: Verificar enlaces y remitentes: colocar el cursor sobre los links, revisar si hay HTTPS y detectar inconsistencias en la dirección del correo. Ten máximo cuidado al escanear códigos QR. Nunca compartir información personal o confidencial : No compartir datos confidenciales por correo, llamada o SMS. Ninguna entidad seria lo pedirá de este modo.

: No compartir datos confidenciales por correo, llamada o SMS. Ninguna entidad seria lo pedirá de este modo. Desconfiar de mensajes que generan urgencia o miedo: Cuidado con la urgencia emocional: si el mensaje transmite prisa y alerta. Mensajes que dicen “¡Tu cuenta ha sido bloqueada!” son un clásico del phishing .

. Reforzar la seguridad con autenticación en dos pasos : Aunque puede ser atacada, añadir una capa extra sigue siendo una gran defensa.

: Aunque puede ser atacada, añadir una capa extra sigue siendo una gran defensa. Mantener los dispositivos protegidos y actualizados: Revisar y actualizar los dispositivos con parches de seguridad y un antivirus profesional.

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