Libertarios y Republicanos ingresan acusación constitucional contra Nicolás Grau; RN y la UDI toman distancia

Diputados de los partidos Nacional Libertario y Republicano presentarían este lunes una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, acción que se fundamenta en una presunta vulneración de la Ley de Administración Financiera del Estado y en el impacto que habría tenido sobre la credibilidad financiera del país.

El libelo apunta a las inconsistencias detectadas en el último Informe de Finanzas Públicas de la administración del Presidente Gabriel Boric, documento que evidenció un desfase superior a los US$10.500 millones en la proyección de la deuda pública para este año.

La ofensiva fue anunciada el pasado 26 de mayo por parlamentarios de ambas colectividades. Para que la acusación pueda ser ingresada formalmente, se requiere el respaldo de al menos 10 diputados. Sin embargo, la iniciativa no concita consenso en la oposición, ya que sectores de Renovación Nacional (RN) y la UDI han manifestado reparos, argumentando que podría afectar la tramitación de la denominada megarreforma.

Al anunciar la presentación del libelo, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, diputado Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que "cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo, sino ante hechos extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado".

"El país merece saber si aquí hubo negligencia, ocultamiento o manipulación de cifras que terminaron comprometiendo las finanzas públicas y el futuro económico de Chile", subrayó.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Republicano, diputado Benjamín Moreno, señaló a través de su cuenta de X que "acusaremos constitucionalmente al ex ministro Nicolás Grau. Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo".

"No es un juicio político: son hechos aritméticos. La diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden", añadió el parlamentario.

Las declaraciones de Moreno fueron respaldadas por el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien respondió a la publicación manifestando: "Muy bien. Trabajaremos juntos este tema".

Posteriormente, el 28 de mayo, Kaiser reafirmó el compromiso de su colectividad con la iniciativa y aseguró que "vamos a presentar la acusación llueva o truene. Respecto de lo que es el trabajo técnico, es un tema que tienen que ver los comités, yo espero por supuesto que presentemos un texto conjunto" con el Partido Republicano.

"La acusación constitucional va sí o sí, nos comprometimos en esta materia. Somos un partido serio, esta es una iniciativa que nace de nuestros parlamentarios que quieren cumplir con lo que es su obligación", enfatizó Kaiser.

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