Pleno de la Corte Suprema define quina para reemplazar al destituido ministro Diego Simpértigue

La Corte Suprema elaboró la quina para el cargo de ministro (a) del máximo tribunal del país en la vacante por el cese en el cargo de Diego Simpértigue Limare.

El pleno del máximo tribunal se reunió para elaborar la nómina que quedó formada por:

- Eliana Quezada Muñoz, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (incluida por derecho propio).

- Hernán Crisosto Greisee, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

- Juan Cristóbal Mera Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

- Maritza Villadangos Frankovich, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.

- Teresa Carolina Figueroa Chandía, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El ministro Greisse fue incluido en la quina por sorteo, luego de que obtuviera el mismo número de votos que la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel Sylvia Pizarro Barahona.

La quina será enviada al Poder Ejecutivo para que continúe el proceso de nombramiento.

El 22 de diciembre pasado, el Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro Simpértigue por “notable abandono de deberes” en el denominado caso Muñeca Bielorrusa.

La decisión implicó su destitución inmediata y la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años.

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