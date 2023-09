Piden poner urgencia a Ley de Educación Emocional e implementar plan para erradicar la violencia escolar

Luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso fallara a favor del colegio Salesiano, permitiendo la instalación de pórticos para detectar metales al interior del establecimiento, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli) hizo un llamado al Gobierno del presidente Gabriel Boric para que ponga urgencia a la Ley de Educación Emocional y que se implemente un plan nacional para erradicar la violencia escolar.

A juicio de Teao, “la instalación de este pórtico para detectar metales representa el triunfo de la violencia escolar y el fracaso de las autoridades para detenerla. Si bien, creemos que es una opción inmediata para frenar la violencia que está ocurriendo en los establecimientos, no ataca el problema de fondo. Entendemos la preocupación de las familias ante la ausencia de un Estado que no ofrece soluciones para erradicar este tipo de conductas. Sin embargo, consideramos que este no es el camino”.

“Aquí estamos frente a un problema nacional, que debe ser asumido por el Ministerio de Educación y también por el Presidente de la República. Por eso, hemos insistido tanto en que se ponga urgencia al proyecto de ley de Educación Emocional, que duerme en el Congreso desde 2019 y que estamos impulsando en conjunto con profesores y miembros de la sociedad civil que integran la Fundación Liderazgo Chile, además de la necesidad de contar con un plan nacional que cese la violencia escolar”, añadió.

Respecto al discurso de la actual administración ante esta problemática, el legislador fue enfático en señalar que “en vez de que el Mineduc esté preocupados de que pueda ocurrir una discriminación arbitraria hacia estudiantes que son parte de escuelas que cuenten con instalación de pórticos de seguridad, debieran preocuparse entonces de no tener que llegar hasta ese punto”.

Según explicó el parlamentario, la Ley de Educación Emocional “es una iniciativa que se hace cargo de la problemática desde una mirada interdisciplinaria, poniendo al servicio de la comunidad educativa, herramientas que permitan una educación integral en donde se establezcan normas del buen trato entre alumnos y también con los profesores. Solo así, lograremos poner fin a esta escalada de ira y agresividad que sabemos es más profunda de lo parece pues viene desde lo que los niños ven en su núcleo familiar o desde lo que viven en sus barrios".

En ese sentido, el presidente de FLICH, Arnaldo Canales, apuntó que “tenemos un problema de violencia que no está asociado solamente a poner un pórtico en una institución educativa. Debiese trabajarse la empatía, la compasión amorosa y entender que todos los comportamientos de violencia nacen de una carencia en la formación socioemocional. Que se deje de agredir, porque se diga que no agredas, es un error. Se deja de agredir cuando se siente que no hay que hacerlo, porque tengo empatía y tengo un compromiso real de mi propia conciencia y ese es el propósito de la educación".

Por último, el diputado Teao hizo un llamado a las autoridades a implementar un plan nacional que ponga coto a esta grave situación que cada día es más frecuente en la región de Valparaíso y el país. “Tenemos el enorme desafío de devolverle a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, la capacidad desarrollarse en un ambiente seguro, libre de bullying y violencia, y donde todos se sientan validados, respetados y queridos. Es una responsabilidad de todos el generar espacios y promover políticas públicas que respondan a esta coyuntura de manera seria, para que la respuesta no deba ser instalar este tipo pórticos en cada colegio del país como solución parche a una problemática que se amplía peligrosamente de escuela en escuela”, concluyó.

