Pese a no estar movilizados: Grandes gremios de camioneros anuncian acuerdo con el Gobierno

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) anunciaron que lograron un acuerdo con el Gobierno, en el marco de las movilizaciones de los gremios de camioneros.

Quienes confirmaron este entendimiento no se encuentran movilizados ni paralizados, sin embargo, llegaron a negociar este jueves en La Moneda con el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Los gremios del transporte de carga llegaron a un acuerdo con el Gobierno por el tema del diésel con una fórmula que considera, como punto principal, la rebaja del precio de $ 142 pesos por litro, respecto de los valores que aplican hoy estaciones de servicios, estableciéndose un techo al precio”, indicaron desde la CNDC.

Añadieron que “la baja del diésel se hará efectiva desde la próxima semana, toda vez que el ejecutivo enviará un proyecto de ley con carácter de discusión inmediata, para anular el alza de $42 que se aplicó desde este jueves. Los $ 100 adicionales corresponden al marco de los puntos negociados hoy. El nuevo techo se mantendrá hasta el 31 de marzo".

"Asimismo, el acuerdo incorpora otros puntos, como ajuste en los porcentajes de recuperación o reintegro del impuesto específico al petróleo diésel, que se renovará hasta diciembre de 2027. Otra materia es un mecanismo para eliminar el impacto del impuesto negativo al reintegro del IEP por efecto de la aplicación del Mepco", complementan.

Desde la CNTC también detallaron que se acordó actualizar los porcentajes de recuperación según la facturación anual de las empresas; con un 90% para empresas con ingresos de hasta 6.000 UF, un 65% para empresas con ingresos sobre 6.000 UF y hasta 20.000 UF, y un 50% para empresas con ingresos superiores a 20.000 UF.

"Estos acuerdos son resultado de las gestiones que hemos realizado para llevar las necesidades de nuestras bases ante las autoridades. Seguiremos trabajando e informando sobre su implementación", cerraron.

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