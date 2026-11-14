Dos radiopatrullas colisionaron en persecución en Pudahuel que dejó cuatro detenidos y dos carabineros heridos graves

Una persecución policial terminó con cuatro personas detenidas y dos carabineros heridos de gravedad luego que un vehículo colisionara con un poste y dos radiopatrullas chocaron entre sí en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 04:40 horas de este sábado, en la intersección de avenida Laguna Sur con Teniente Cruz, cuando ocurrió un robo con intimidación a un conductor de un vehículo.

"Durante el transcurso de la madrugada, personal de la 55 Comisaría de Pudahuel, durante un patrullaje preventivo divisa a cuatro antisociales que intimidaban con armas de fuego al conductor de un vehículo Station", detalló el teniente de Carabineros Manuel Narváez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente.

Los individuos al percatarse de la presencia policial huyeron en un automóvil, sin embargo, durante su escape chocaron con un poste de alumbrado público, siendo detenidos los cuatro involucrados.

En paralelo, cuando un equipo policial acudía a apoyar la emergencia colisionaron con otro radiopratulla en la intersección de avenida San Pablo con La Estrella, resultando cuatro funcionarios heridos, dos de ellos de gravedad.

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